受微電影感動！颱風天簽器捐　南投女果農：最棒的生日禮物

記者唐詠絮／彰化報導

山陀兒颱風來襲，彰化已連放兩天颱風假，不過員林市宏仁醫院門診仍正常提供醫療服務。昨(2日)南投一名女果農到該醫院看診時，觀看了器官捐贈中心的微電影宣導影片，直呼非常感動，隨即向醫院表示要簽器官捐贈同意書，要當做今天給自己最棒的生日禮物。

▲宏仁醫院社工師謝麗秋推動器官捐贈。（圖／宏仁醫院提供）

43歲劉姓女子昨下午和朋友到宏仁醫院心臟內科看診，等候時，看到電視播放器官捐贈中心的微電影宣導影片「蘇明淵_你應該予人疼予人愛_器捐中心版」，影片搭配金曲歌王蘇明淵的「你應該予人疼予人愛」歌聲，令她非常動容。





▲宏仁醫院外觀。（資料圖／宏仁醫院提供）

微電影中女主角因車禍腦死，消防員男友看著女主角父母簽屬器官捐贈家屬同意書時，回憶女主角當初簽署器官捐贈同意書時曾說「你不覺得如果有一天，就算我離開了這個世界上，但是心臟還是繼續跳動著，也是一件很美好的事情啊」。

劉女說，平常就會跟小孩分享器官捐贈的想法，加上這段宣導影片讓她內心很感動，因為今天10月3日就是她的生日，想送自己一個最棒的生日禮物，所以昨天當場就先聯繫醫院社工師，簽下器官捐贈同意書。

宏仁醫院社工師謝麗秋說，器官捐贈觀念需要本人及家屬都能充分了解，有時候簽署契機也是因為對生命有所感觸，日前一名55歲中年男子去西藏遊玩時，因高山症經歷生死交關，回國後感覺應該讓生命更有意義，因此也在宏仁醫院簽署器官捐贈同意書。