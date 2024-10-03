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中橫大禹嶺至天祥今15時解除封路　天祥至太魯閣口估17時解除

▲▼九曲洞隧道東口及錐麓隧道~靳珩隧道路段，搶修團隊正清坍中，不排除可於17時解除封路管制。（圖／公路局提供，下同）

▲九曲洞隧道東口及錐麓隧道~靳珩隧道路段，搶修團隊正清坍中，不排除可於17時解除封路管制。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

山陀兒颱風中心於今日12時登陸後，受地形破壞減弱為輕度颱風，依據最新氣象水情資料評估，中橫公路東段午後雨量趨緩，公路搶災團隊積極進行沿線道路清坍，預計於今日15時先行解除天祥以西路段（大禹嶺~天祥）之封路管制，回歸原有管制放行措施並於17時30起只出不進，18時30分實施夜間封路管制。
 
另天祥以東路段（天祥~太魯閣口），因0403震後邊坡受損脆弱較不穩定，且受地形影響沿線尚有邊坡泥瀑、零星落石與土石滑坍之情形（如九曲洞隧道東口泥流水瀑夾帶飛石掉落，以及錐麓隧道~靳珩隧道路段岩屑掉落），搶修團隊正持續關注、適時搶災清坍中，不排除可於17時解除封路管制，回歸原有管制放行措施並於17時30起只出不進，18時30分實施夜間封路管制。

▲▼九曲洞隧道東口及錐麓隧道~靳珩隧道路段，搶修團隊正清坍中，不排除可於17時解除封路管制。（圖／公路局提供，下同）

工務單位表示，若因災點落石狀況持續仍未能停歇，而阻礙搶災清坍作業下，為顧及用路人安全，將停止放行，待明日視朝巡清坍狀況，再行解除封路管制。
 
公路單位呼籲用路人，颱風、豪雨過後山區道路邊坡仍存有不穩定之高風險潛勢，易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時注意天氣資訊與可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路通阻資訊，預先規劃行程及相關應變措施，以避免受困滯留於山區道路。

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