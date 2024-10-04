「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

【企劃特輯】

近來熱播的三立台八劇《願望》引發了不少關注，除了精彩的劇情外，51歲的男主角江宏恩也成為話題焦點。不少觀眾讚嘆他的好身材，認為他不僅演技依舊精湛，外表也和年輕時差不多。尤其是在劇中飾演方耀武一角，江宏恩展現了多年來保持的精實體態，讓人驚訝他是如何在繁忙的工作中依然維持這樣的身形。事實上，之前的他體重一度飆升至90公斤，甚至因為臃腫的外形被戲稱為「肥龍」，但如今的江宏恩卻是「飛龍再現」！

江宏恩主演《飛龍在天》而一舉成名，帥氣的外貌和出色的演技讓他迅速成為全台觀眾的偶像。如今53歲的他依然活躍在螢幕前，最近更在三立台八劇《願望》中飾演方耀武一角，展現了他依舊保養良好的體態，讓觀眾不禁讚嘆：「他怎麼能維持得這麼好？」

江宏恩分享：因為連續拍戲，不斷進行高壓的日夜拍攝，再加上劇組餐餐便當、宵夜和不規律的作息，連睡眠都大受影響，睡不好提不起精神，連代謝都變慢，導致體重直線上升，達到了90公斤。他笑說：「當時自己簡直不敢看鏡子，網友甚至戲稱我為『肥龍』，這對我來說是一個很大的打擊。」江宏恩意識到自己不能再這樣下去，於是下定決心要重拾自信和健康，開始進行瘦身計畫。

當時，江宏恩透過飲食控制和運動來努力減重，但他坦言，光靠節食減肥實在非常痛苦，常常因為過度飢餓或無法長期堅持而半途而廢。直到醫師點破代謝與睡眠的關聯的重要性。根據美國臨床營養學期刊2011年的一項研究指出，熬夜一晚就可以讓代謝率平均下降5%。這對於現代上班族因為很多人在壓力和緊張的工作中睡眠不足，導致代謝率下降，影響減重進度。江宏恩拍攝八點檔的時候，經常因為趕戲而日夜顛倒，睡眠不足也是他曾經面臨的難題。正因如此，能夠幫助提升睡眠質量的「晚安塑崩」成為他重塑身材的關鍵之一。

江宏恩表示：「當我使用了『晚安塑崩』後，最大的改變就是不再需要依賴極端節食來瘦身。升級後的塑崩加入了更多專利成分，讓我不僅睡得更好，還能有效加速代謝、燃燒脂肪。這四年來，我能夠維持理想的體態，再也沒有復胖，這讓我感到非常開心和自信。」

「晚安塑崩」融合了三大黃金專利配方，包括日本專利五味子能夠幫助達到深層睡眠，促進身體修復；日本專利辣木葉則具備5倍加速代謝排毒的效果，而歐美專利C3薑黃更是以10倍強化燃燒脂肪。這些成分的結合，讓江宏恩在3天內感受到睡眠品質提升，7天後代謝明顯提升，甚至在短短30天內找回了他引以為豪的腹肌和S曲線。

不僅是江宏恩，許多使用過「晚安塑崩」的網友們也給予了高度好評。「晚上睡得更好了，早上起床也感覺更輕鬆」「晚餐吃得晚也不用擔心變胖」，這些真實的用戶反饋證明了這款產品在幫助現代人改善睡眠與代謝方面的效果。

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