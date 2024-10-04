　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

▲▼江宏恩,晚安塑崩,Ivenor,代謝,睡眠。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

近來熱播的三立台八劇《願望》引發了不少關注，除了精彩的劇情外，51歲的男主角江宏恩也成為話題焦點。不少觀眾讚嘆他的好身材，認為他不僅演技依舊精湛，外表也和年輕時差不多。尤其是在劇中飾演方耀武一角，江宏恩展現了多年來保持的精實體態，讓人驚訝他是如何在繁忙的工作中依然維持這樣的身形。事實上，之前的他體重一度飆升至90公斤，甚至因為臃腫的外形被戲稱為「肥龍」，但如今的江宏恩卻是「飛龍再現」！

▲▼江宏恩,晚安塑崩,Ivenor,代謝,睡眠。（圖／業者提供）

江宏恩主演《飛龍在天》而一舉成名，帥氣的外貌和出色的演技讓他迅速成為全台觀眾的偶像。如今53歲的他依然活躍在螢幕前，最近更在三立台八劇《願望》中飾演方耀武一角，展現了他依舊保養良好的體態，讓觀眾不禁讚嘆：「他怎麼能維持得這麼好？」

江宏恩分享：因為連續拍戲，不斷進行高壓的日夜拍攝，再加上劇組餐餐便當、宵夜和不規律的作息，連睡眠都大受影響，睡不好提不起精神，連代謝都變慢，導致體重直線上升，達到了90公斤。他笑說：「當時自己簡直不敢看鏡子，網友甚至戲稱我為『肥龍』，這對我來說是一個很大的打擊。」江宏恩意識到自己不能再這樣下去，於是下定決心要重拾自信和健康，開始進行瘦身計畫。

▲▼江宏恩,晚安塑崩,Ivenor,代謝,睡眠。（圖／業者提供）

當時，江宏恩透過飲食控制和運動來努力減重，但他坦言，光靠節食減肥實在非常痛苦，常常因為過度飢餓或無法長期堅持而半途而廢。直到醫師點破代謝與睡眠的關聯的重要性。根據美國臨床營養學期刊2011年的一項研究指出，熬夜一晚就可以讓代謝率平均下降5%。這對於現代上班族因為很多人在壓力和緊張的工作中睡眠不足，導致代謝率下降，影響減重進度。江宏恩拍攝八點檔的時候，經常因為趕戲而日夜顛倒，睡眠不足也是他曾經面臨的難題。正因如此，能夠幫助提升睡眠質量的「晚安塑崩」成為他重塑身材的關鍵之一。

江宏恩表示：「當我使用了『晚安塑崩』後，最大的改變就是不再需要依賴極端節食來瘦身。升級後的塑崩加入了更多專利成分，讓我不僅睡得更好，還能有效加速代謝、燃燒脂肪。這四年來，我能夠維持理想的體態，再也沒有復胖，這讓我感到非常開心和自信。」

「晚安塑崩」融合了三大黃金專利配方，包括日本專利五味子能夠幫助達到深層睡眠，促進身體修復；日本專利辣木葉則具備5倍加速代謝排毒的效果，而歐美專利C3薑黃更是以10倍強化燃燒脂肪。這些成分的結合，讓江宏恩在3天內感受到睡眠品質提升，7天後代謝明顯提升，甚至在短短30天內找回了他引以為豪的腹肌和S曲線。

▲▼江宏恩,晚安塑崩,Ivenor,代謝,睡眠。（圖／業者提供）

不僅是江宏恩，許多使用過「晚安塑崩」的網友們也給予了高度好評。「晚上睡得更好了，早上起床也感覺更輕鬆」「晚餐吃得晚也不用擔心變胖」，這些真實的用戶反饋證明了這款產品在幫助現代人改善睡眠與代謝方面的效果。

▲▼江宏恩,晚安塑崩,Ivenor,代謝,睡眠。（圖／業者提供）

肥龍變飛龍 江宏恩推薦 打造不易胖體質 「晚安塑崩錠」哪裡買？
●Ivenor官網優惠組：https://chshop.work/Y86Y9
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/iARQa
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：080-000-5133
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台北車站K區地下街B1、台南市永康區中華路12號14樓-1
 

ET快訊
台中4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩慘了
第4天颱風假「一堆高雄人上班」　全場心酸：這是現實
31歲台男　柬埔寨賭場墜樓亡
超商遭強風摧毀　7-11曝店員現況
快訊／安泰醫院又燃燒！　消防隊急撲滅
獨／高雄清溝天使找到了！百萬YTR儒哥家又淹　張友驊跌倒命危
獨／高雄「最美天使」找到了　短褲妹：我的手都爛了
快訊／國家警報大響　4縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

「OPEN將颱風逃家」7-11店員奮力拖回！業者曝現況

必勝客「副食免費送」優惠延長！有酥炸杏鮑菇、巧克力麻糬QQ球

【廣編】頂級法國香氛品牌Parfums de Marly全新香水Palatine登場　透過MBTI穿上專屬香水時尚

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

「OPEN將颱風逃家」7-11店員奮力拖回！業者曝現況

必勝客「副食免費送」優惠延長！有酥炸杏鮑菇、巧克力麻糬QQ球

【廣編】頂級法國香氛品牌Parfums de Marly全新香水Palatine登場　透過MBTI穿上專屬香水時尚

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修今上午完成100%復電

大谷翔平隊內賽吞K　參與團隊訓觀看外卡賽聚餐

全紅嬋銅像被罵翻！全身上下「只有痣最像」肚臍眼穿透泳衣

新北瑞芳預防性撤離居民安置　侯友宜視察關懷收容情形

基隆新豐街土石坍方道路中斷　客運2088A路線調整

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

文大教職員「95%認校長不適任」　教團揭7原因：失望是長期累積

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

消費熱門新聞

「OPEN將颱風逃家」業者曝現況

咖啡雙冠軍淬鍊　趕上班也要喝

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

牛肉堡驚現「滿滿不明黑色物」！麥當勞回應

「肥龍」變「飛龍」！江宏恩甩肉重生　熬夜拍戲也不怕

限1天！全家咖啡「買3送3」手刀搶

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

必勝客人氣副食免費送優惠延長！

外食族選擇困難！超商秋季鮮食新品一次看

超商咖啡今起限時5天「買2送2」

必勝客推出「MLB球場比薩」

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

7-11雪淋霜買1送1！泰奶霜淇淋升級回歸

更多熱門

相關新聞

「5種食物」會縮短你的熟睡時間

「5種食物」會縮短你的熟睡時間

現代人多半有睡眠品質差的毛病，如果吃錯食物，那麼對睡眠則有更壞的影響，以下5款食物會縮短深度睡眠時間，睡前得避免。

席伊麗要價2百萬元床墊在台開賣

席伊麗要價2百萬元床墊在台開賣

千萬別開小燈睡覺！「罹癌機率增」4壞處跟著來　醫警告

千萬別開小燈睡覺！「罹癌機率增」4壞處跟著來　醫警告

每天睡不飽？「5個方法」教你早早入睡

每天睡不飽？「5個方法」教你早早入睡

補充5款「助眠食物」　讓你一覺到天亮

補充5款「助眠食物」　讓你一覺到天亮

關鍵字：

江宏恩晚安塑崩Ivenor代謝睡眠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

E奶通靈少女「飄哥」竟擁有宮廟

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面