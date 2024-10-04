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以色列反擊伊朗石油設施？　拜登認了「正在討論」油價飆漲逾5%

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登案是以色列可能攻擊伊朗石油設施，導致國際油價飆漲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗1日發動史上最大規模攻擊後，以色列正在權衡報復選項，同時加大對黎巴嫩的軍事行動。美國總統拜登3日被問及「是否支持以色列攻擊伊朗石油設施」時回應「我們正在討論這個問題」，導致當日國際油價飆漲超過5%，中東緊張局勢升溫，也讓外界擔憂供應鏈中斷。

拜登3日的言論，被認為暗示以色列可能攻擊伊朗石油設施，但仍強調「今天不會發生任何事情。」他被問及是否擔心油價上升時表示，「如果颶風來襲，（石油）價格就會上升。我不知道，誰知道呢。」

此外，拜登也被媒體詢問，是否曾經呼籲以色列不要攻擊伊朗石油設施。他回應「我不會公開談判」，而最近幾天沒跟納坦雅胡通話，是「因為現在沒有任何行動。」

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特遭攻擊。（圖／路透）

▲黎巴嫩首都貝魯特遭攻擊。（圖／路透）

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）3日表示，以色列有很多選項能夠進行報復，而且很快就會向德黑蘭展示其實力。但一名美國官員透露，華府認為以色列尚未決定如何回應伊朗。

與此同時，貝魯特南部近郊、真主黨據點達希亞（Dahiye）3日午夜時分遭遇新一波空襲，而美媒Axios記者拉維德（Barak Ravid）引述3名以色列官員說法透露，這波空襲目標是真主黨官員薩法丁（Hashem Safieddine）。

薩法丁是外界公認最可能接班真主黨前首腦納斯勒拉（Hassan Nasrallah）的人，但他目前的狀況依然不明，以色列軍方也拒絕評論。

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