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大陸 大陸焦點 特派現場

才有日人被刺死！廣西又見「踩日本國旗」活動　連小孩都參加

▲▼中國廣西出現「踩日本國旗」活動 大人小孩齊參與。（圖／翻攝自X）

▲廣西出現「踩日本國旗」活動，除了大人參加，竟然連小孩都參與。（圖／翻攝自X）

文／中央社

一名日本學童9月18日在深圳遇襲身亡，中國社會的「仇日」情緒廣受關注之際，據港媒報導，廣西南寧日前出現「踩日本國旗送五星旗」活動，「響應」者除了大人，也有青少年甚至孩童。

香港01報導，有男子9月30日在南寧一處廣場免費發放中共五星旗，但要求領取民眾必須先踐踏置於地面的日本國旗，日本國旗還被寫上「請擦腳」字樣。

X平台帳號「李老師不是你老師」發布的影片顯示，現場有不少人響應，當中包括青少年甚至小孩。

報導說，此事引起中國網友熱議，有人認為愛國一旦走得太極端就是愚昧了，但也有人稱「保持仇恨就是為了迎接戰爭」。

還有網友引用中國外交部「中國沒有所謂仇日教育」的說法，諷刺「官方說一套，民間做一套」。

中國近期再掀「仇日」爭議，繼江蘇6月發生日籍母子遭砍傷後，「九一八事變」紀念日當天，深圳日本人學校一名10歲學生上學途中遇襲，警方事後拘捕了一名44歲犯嫌，該名學童翌日凌晨傷重不治。

此事引起在中國大陸的日人極度擔憂，而在回應這起事件是否為「孤立事件」時，中國外交部發言人林劍表示這是一起個案，類似事件在任何國家都會發生。中國一直採取有效措施確保在中國的外籍人士安全，日後也將持續這麼做。

林劍後來還說，中國沒有所謂「仇日教育」，深圳日本人學校男童遇襲事件後，不少當地市民獻花悼念並表示反對暴力。

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