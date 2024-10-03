挺「禿」然的！　陸景區猴子跳遊客頭上把假髮摘了

記者魏有德／綜合報導

貴州貴陽的黔靈山景區被稱為「黔南第一山」，以杉林幽謐的佛教文化著稱，同時，林間的獼猴群也是眾多遊客駐足觀賞的特點。一名男遊客在1日時，趁著十一假期前往黔南山遊玩，不料，一隻猴子跳上他的肩膀後便扯住他的頭髮，一眨眼的工夫，這名男遊客的假髮突然被扯下，露出「禿頂」，現場頓時一片尷尬。

▲貴陽黔靈山景區內的猴子把遊客的假髮一把摘下。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，黔靈山景區工作人員表示，獼猴畢竟是野生的，是國家二級保護動物，你不和其正面對視，或者逗打、主動投食的話，一般情況下不會主動攻擊人，「這一路上也有我們的工作人員，還有警示牌（提示遊客注意安全）。」

無獨有偶，一名女子當天在爬山時，也遭到猴子奪包，該名女子無奈在樹下對著猴子「喊話」，頑皮的猴子在樹上把包內物品，一樣樣朝下扔，讓這名女子哭笑不得。

這名女子表示，一想到身份證還在那個包裡面，便開始叫猴子下來，「牠就一樣又一樣的，把我包裡的東西全部丟下來了。最後我走的時候，我的包還掛在樹上。」

對此，部分網友紛紛表示，「挺禿然的」；「全國都知道這位大哥的祕密了」；「這猴子是故意的吧」；「猴哥火眼金睛」。