女童險遭性侵「被猴子救一命」！集體發狂追打　嚇跑噁狼

▲嫌犯把女童誘騙到廢棄房屋。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）巴格帕特（Baghpat）發生離奇事件，一名6歲女童差點遭陌生男子誘騙性侵，即將遭遇侵犯之際，卻有一群猴子突然衝過來，發狂似地追趕、攻擊惡狼，及時拯救了小女孩。

新德里電視台等外媒報導，女童19日放學之後，在住家附近玩耍，卻突然消失不見，讓爸媽著急地四處尋找。1小時過後，她終於自己回家了，卻一邊哭泣一邊表示，猴子把她從男人手上「拯救」出來。

根據女童說法，她被男子帶到一間廢棄房屋、撕破衣服，嚇得失聲尖叫。此時，一群猴子突然闖進來追打嫌犯，而對方在逃跑前，還出言威脅，「如果把今天的事情講出去，我就要殺掉妳爸媽。」

女童父親受訪時直言，「如果牠們沒有插手，我的女兒現在早就死了」，他也感謝神祇透過猴子顯靈，庇佑女兒脫離危險。

警方已經展開性侵案調查，調閱監視器後發現，嫌犯曾牽著女童的手，鑽入一條通往清真寺的窄巷，但在察覺到鏡頭之後，迅速拐彎離開攝影範圍。根據畫面研判，男子年紀很輕，但目前依然無法確認身分，也還沒有逮到人。

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