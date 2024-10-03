山陀兒登陸倒數！高雄人收罕見「避難警報」：立即進室內躲避

▲山陀兒颱風即將從高雄沿海登陸。（圖／中央氣象署）

記者賴文萱／高雄報導

颱風山陀兒終於走到家門口！預估今日中午左右將從高雄附近沿海進入陸地，目前高雄風雨劇烈，中央氣象署上午7時25分也針對高雄市鹽埕區、鼓山區、前鎮區、旗津區、小港區、林園區及屏東縣東港鎮發布「颱風強風告警」，颱風中心即將通過附近，您所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避，估計時間持續至10時30分。

▲高雄人罕見收強風告警國家級警報。（圖／記者賴文萱翻攝）

中央氣象署上午發布颱風強風告警，示警區域包含高雄市鹽埕區、鼓山區、前鎮區、旗津區、小港區、林園區，及屏東縣東港鎮。訊息內容為「颱風中心即將通過附近，您所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。」

▲氣象署發布山陀兒颱風「颱風強風吿警」。（圖／中央氣象署）

氣象署呼籲，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

FB粉專「高雄好過日」表示，山陀兒看來還是走了對高雄影響最嚴重的路線，目前中心已經距離高雄不到50公里，可能會在高雄港登陸，二港口已經觀測到歷史級別的14級陣風，7時2分左右，高雄市民更是罕見地收到「颱風中心即將通過附近」警報。

「高雄好過日」也指出，另外港區於8點滿潮，颱風的低氣壓和強風，將可能導致沿岸潮水明顯高於原本水位，導致溢堤。這是會在高雄氣象史上前幾嚴重的3小時，祈禱高雄平安。