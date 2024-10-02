伊朗轟180飛彈被攔截！彭博：2度戰略失誤　送以難以抗拒的回擊機會

▲伊朗10月1日朝以色列發射近200枚飛彈卻多數落空。彭博社認為這是伊朗再一次的戰略失誤。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗和以色列之間的軍事衝突再度升溫。10月1日，伊朗無預警向以色列發射180枚彈道飛彈，試圖恢復其威懾力，可惜以色列成功攔截了多數飛彈，並迅速展開報復。彭博社指出，這是伊朗繼4月份空襲失敗後的另一個錯誤決定。以色列總理納坦雅胡強調，伊朗必須為其「重大錯誤」付出沉重代價。

據彭博社報導，今年4月，伊朗向以色列發射300枚飛彈和無人機，以展現其軍事力量，可惜這場攻擊最後卻因飛彈幾乎全被以軍擊落，而以失敗收場。10月1日，伊朗再次向以色列發射180枚飛彈。報導稱，儘管這場襲擊的飛彈數量比半年前的空襲來得少，但伊朗使用了更現代化、速度更快的彈道飛彈，比4月份派出的無人機和巡航飛彈威力更大。

然而，以色列的防空系統再度發揮作用，成功阻止了大部分飛彈造成的損害，而伊朗的行動不僅未對以色列造成重大損傷，反而還暴露了伊朗在軍事能力上的弱點。以色列隨後更對伊朗核基地附近的防空系統進行了精確打擊，進一步表明其軍事優勢。

彭博社指出，伊朗10月1日的行動似乎可被視為是一個比4月份更大的錯誤，因為如果伊朗這場行動的目的是為了恢復其威懾力，而不是挑起國與國之間的戰爭，那它顯然是失敗的，也顯示了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）並未注意到這一點。

以色列總理理納坦雅胡表示，「伊朗今晚犯了一個大錯。它們不理解我們自衛和報復敵人的決心，因此它們將為此付出代價。」以色列前情報官員梅拉梅德（Avi Melamed）指出，伊朗的二次誤判為以色列提供一個難以拒絕的回擊機會，讓他們能進一步削弱伊朗的軍事實力，而這次的回應「應該很快就會展開，規模還會比4月大得多」。

報導稱，以軍現在可以迫使伊朗政權陷入更嚴重困境，以色列如果對伊朗進行比4月更大規模的飛彈回擊，那麼雙方之間的衝突將進一步升溫，甚至使美國捲入其中。目前，納坦雅胡已陳述他反擊的理由。上周，他在聯合國大會表示，以色列嘗試以積極的方式重塑中東，而這條道路的終點就是打敗伊朗的神職人員及其代理人軸心。