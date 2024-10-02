以色列報復下一步？　紐時驚曝「恐打擊伊朗核設施」

▲伊朗飛彈來襲，被以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，美國官員近日持續評估，以色列與伊朗交火情勢可能如何發展，根據雙方今年4月的衝突可以推測，以色列這次可能打擊伊朗核設施。

今年4月，伊朗向以色列發射數百枚飛彈及無人機，以回應伊斯蘭衛隊駐敘利亞辦公室遭轟炸，但被美國、以色列、約旦等國幾乎完全攔截。

隨後，美國總統拜登呼籲以色列總理納坦雅胡「見好就收」，以色列轉而向伊朗核武重鎮伊斯法罕（Isfahan）一座空軍基地開火，但避免打中核設施本身。其中訊息相當明確，那就是下一次他們「可以瞄準伊朗重視的資產」。

美國官員透露，在這一波衝突中，他們正在考慮的更極端情況，包括以色列打擊核設施，尤其是伊斯法罕北部納坦茲（Natanz）的鈾濃縮設施。德黑蘭政府在這裡生產接近武器等級的鈾，可以在幾周或幾天內轉化為武器等級的鈾，但製成核武，還需要更多時間。

▲伊朗1日首次使用自製極音速飛彈「法塔1型」（Fattah-1）襲擊以色列。（圖／翻攝自Iran Press）



前五角大廈官員、智庫「華盛頓近東政策研究所」（WINEP）高級研究員拉姆利（Grant Rumley）認為，伊朗可能仿效4月份的攻擊，出動無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈，但主要會使用彈道飛彈，因為速度快得多，能夠迅速壓制防空系統，「避免4月份的失敗」。

此外，4月交火時，以色列有數天時間提出警告，與區域盟友合作防禦，但1日面對攻擊時，卻只提前幾小時通知。拉姆利因此認為，「很難把這次新攻擊僅僅視為象徵性的。這看起來肯定像是來自伊朗方面的升級。」

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