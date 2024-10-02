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山陀兒來襲　台電桃園區處持續樹修戒備防颱

▲山陀兒來襲，台電持續樹修戒備防颱

▲山陀兒來襲，台電持續樹修戒備防颱。（圖／台電提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無畏山陀兒颱風來襲，台電桃園區處2日持續樹修全力戒備中。另外，為維護復興山區颱風期間搶修需要，且讓偏遠地區儘速供電，今日並派員進駐復興山區，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，以使颱風來臨時能將電力損害降至最低，在最快時間內為民眾完成復電作業。

台電桃園區營業處強調，台電的配電自動化系統，可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

▲山陀兒來襲，台電持續樹修戒備防颱

如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可下載使用台灣電力APP，或透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線供民眾使用(或撥打桃園區處停電通報電話03-3323331及3323221)。

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