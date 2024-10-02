「困難的決定交給我」最帥市長蔣萬安FB萬人朝聖：謝謝颱風假超人

▲蔣萬安出席台北市政府山陀兒（KRATHON）颱風第2次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

山陀兒颱風來襲，基北北桃今（2日）停班停課，但上午沒什麼風雨，引起部分網友的質疑。然而，台北市長蔣萬安2日晚間再宣布停班停課，瞬間讓萬人到臉書留言朝聖，大讚蔣萬安是「颱風假超人」。

蔣萬安表示，山陀兒颱風逐漸逼近北台灣，外面的風雨越來越強。經過基北北桃四縣市討論共識，因此宣布台北市明天（10/3）停止上班上課。

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蔣萬安指出，台北的風勢、雨勢在2日下午開始有明顯的增強，根據中央氣象署預測，入夜過後風雨進一步加強，今天深夜到明天都可能有強風大雨，達停班停課標準，「北市政府各局處嚴陣以待，守護市民的安全，請大家配合待在家，非必要請勿出門」。

菜價部分，蔣萬安表示，他2日到士東市場實際了解波動情形，也要求產發局持續關注物價變化，一旦波動擴大就要立即啟動相關機制，減輕市民的生活壓力，「請大家繼續待在家，和我們一起做好防颱準備」。

該文PO出不到1小時立刻吸引萬人按讚留言，「這是我愛市長的第二天」、「市長辛苦了，困難的決定一肩扛」、「今天市長受訪時『困難的決定交給我』，真的亂帥一把的」、「謝謝颱風假超人」、「從沒看過跟您一樣帥的男人」、「感謝萬安市長，外面風雨這麼大，媽媽眼睛也不好，一直很擔心明天上班會出意外，替家人感謝您的決策」、「讚，你撐得過壓力，出了人命誰能負責」、「八點的一瞬間，我看到萬安市長就像一道光，暖暖的」。