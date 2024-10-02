颱風山陀兒來襲　造成2死102傷2失蹤

▲受到山陀兒影響，全台超過6萬戶停電。（圖／台電）

文／中央社

颱風山陀兒暴風圈已接觸南部地區，中央災害應變中心今晚指出，須嚴防強風豪雨，台東縣和屏東縣的土石流紅色警戒新增至44條，全國已釀2死、102傷、2失蹤。

中央災害應變中心晚間進行第12次工作會報暨情資研判會議。根據消防署截至今晚8時統計資料，全國災情累計達843件，造成2人死亡、102人受傷、2人失蹤。

死亡新增案件為，台東縣台9線392K處在9月30日發生66歲貨車司機開車撞到路邊落石事件，經送醫搶救後，於今天宣告不治。之前的死亡案件為花蓮縣消防局獲報，壽豐鄉1名7旬男子在自家修樹不慎墜落身亡。

農業部發布土石流紅色警戒新增至44條，集中在台東縣和屏東縣；另增兩處大規模崩塌潛勢區，都在台東縣。

交通部指出，公路預警性封閉新增至21處；明天國際、兩岸航線預計取消99架次，國內航線明天同樣全數取消；海運部分，兩岸4航線、30航次停航，國內10航線、131航次停航。

經濟部表示，全國曾停電用戶數為5萬8109戶、仍停電用戶數3490戶，預計明天傍晚修復完成；基地台受損35座、待修復21座，預計4日完成修復。

另外，屏東枋寮鄉下寮海堤搶險，廠商及七河分署第一時間抵達現場，並通知台電斷電，今天上午吊放混凝土塊及太空包，防止海浪衝入堤後影響用路安全，預計明天上午10時完成。

內政部說明，目前新增至12縣市進行預防性疏散撤離，截至晚間8時止，累計撤離人數共計9690人，分別是宜蘭縣95人、花蓮縣3064人、台東縣1144人、新北市475人、台中市4人、南投縣113人、雲林縣8人、嘉義縣43人、台南市463人、高雄市2688人、屏東縣1592人、澎湖縣1人。

收容安置部分，衛福部截至今晚9時止，共開設115處收容處所，收容安置共1896人。

指揮官、內政部長劉世芳裁示，依據中央氣象署情資顯示，明天颱風即將登陸，帶來強風豪雨請各單位確實做好防颱作業，並規劃相關保全戶撤離作業。