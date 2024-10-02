　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2警遭毒駕害死　「喪屍煙彈」列三級未遏止...新北再破千萬毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局2023年9月間查獲全國首件「依托咪酯（俗稱喪屍毒）」摻入菸彈內吸食毒品案後，在2024年7月迄今更發生多起毒駕衝撞致死案，其中新北三重及土城警分局2名員警都因此殉職，行政院在8月5日公告列管為第三級毒品，新北刑大日前查獲4公斤菸彈原料、354公克海洛因及摻有「異丙帕酯」、「依托咪酯」菸彈成品，市價破千萬，新北警將持續溯源打擊毒品犯罪。

▲▼新北市刑大查獲破千萬喪屍毒依托咪酯及各式毒品，黃姓藥頭及同夥遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市刑大查獲破千萬喪屍毒依托咪酯及各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼新北市刑大查獲破千萬喪屍毒依托咪酯及各式毒品，黃姓藥頭及同夥遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市三重警分局厚德派出所28歲員警黃瑋震，7月13日晚間執行巡邏勤務時，遭25歲黃國維毒駕撞死；9月30日晚間土城警分局清水派出所所長劉宗鑫在攔查時，被30歲陳嘉瑩駕車拖行致死，2件員警皆因犯嫌疑吸食「依托咪酯（俗稱喪屍毒）」毒駕造成的憾事，即便行政院在8月5日公告列管為第三級毒品，仍未遏止「喪屍煙彈」氾濫。

新北市警局在2023年9月間查獲全國首件「依托咪酯（俗稱喪屍毒）」摻入菸彈內吸食毒品案後，持續執行毒品查緝溯源，日前刑事警察大隊偵四隊鎖定一名黃姓藥頭，從事販賣「依托咪酯」菸彈，經跟監埋伏蒐證後，查獲重達 4公斤的新興毒品「異丙帕酯」煙彈原料，估計可分裝成 2000顆電子煙彈，市值高達600多萬元。

毒販黃姓男子還相當狡猾，租用迷你倉庫放置毒品，並涉嫌改裝駕駛的賓士車，在座椅改裝暗格，用來藏匿、運輸毒品，多次躲避警方攔查，經警方仔細搜查，在車內起獲海洛因354公克、安非他命1064公克及喪屍毒依托咪酯、異丙帕酯4490公克等各級毒品，總市值高達1100多萬元。

據了解，新北市警局毒緝溯源中心針對新興混合性毒品實施全面查緝，統計2024年1月至9月30日止，已查獲依托咪酯類案件183件219人、新興毒品分裝場22件、毒品咖啡包1萬4296包。

新北警將持續加強查緝製造各類毒品及混合式毒品場所，向上溯源阻斷毒品販售，告慰犧牲寶貴生命殉職的同仁，並守護社區家園與市民健康。另也提醒各外勤單位同仁，執行勤務注意自身安全，善用裝備、提高警覺，做好「三安」的安全執勤守則。

▼黃姓藥頭及同夥遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市刑大查獲破千萬喪屍毒依托咪酯及各式毒品，黃姓藥頭及同夥遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
山陀兒龜速　學者：停班1日經濟產值損失300億
快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電
明天是否停班課　各縣市宣布時間一次看
預言「北北基再2天颱風假」！游淑慧：今停班課，之後怎能不停
北北基桃明再放假？　蔣萬安喊「監控路徑」：這颱風確實非常多變
快訊／風雨變大了！高雄漢神2館緊急宣布閉店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

風雨大！台東台9線379k路樹倒塌　警即時排除

山陀兒快來了！南投預防性撤離190居民　勸147名登山客下山

快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電

山陀兒10級強風發威！彰化沿海3鄉鎮817戶停電　台電緊急搶修

快訊／台南台17線BＭＷ自撞橋墩　4人受傷送醫

山陀兒強襲！台9線鹿野段土石流　火速搶通仍有零星泥石

2警遭毒駕害死　「喪屍煙彈」列三級未遏止...新北再破千萬毒品

3個月奪2警命！北投分局掃蕩「喪屍煙彈」工廠　2藥頭狼狽落網

山陀兒逼近金門！船主「吊船防災」畫面曝　岸邊出現4公尺巨浪

颱風天小心駕駛！屏東小貨車自撞分隔島　22歲駕駛輕傷

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

風雨大！台東台9線379k路樹倒塌　警即時排除

山陀兒快來了！南投預防性撤離190居民　勸147名登山客下山

快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電

山陀兒10級強風發威！彰化沿海3鄉鎮817戶停電　台電緊急搶修

快訊／台南台17線BＭＷ自撞橋墩　4人受傷送醫

山陀兒強襲！台9線鹿野段土石流　火速搶通仍有零星泥石

2警遭毒駕害死　「喪屍煙彈」列三級未遏止...新北再破千萬毒品

3個月奪2警命！北投分局掃蕩「喪屍煙彈」工廠　2藥頭狼狽落網

山陀兒逼近金門！船主「吊船防災」畫面曝　岸邊出現4公尺巨浪

颱風天小心駕駛！屏東小貨車自撞分隔島　22歲駕駛輕傷

風雨大！台東台9線379k路樹倒塌　警即時排除

山陀兒來襲「愛車泡水全險不賠」！除了甲乙丙式還要知道天災險

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.02~10.08

山陀兒快來了！南投預防性撤離190居民　勸147名登山客下山

沒被湖人交易還確保先發　羅素突道歉：某些時刻缺乏職業精神

不斷更新／即時金馬61入圍名單就看《ETtoday星光雲》！

【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.02~10.08

山陀兒狂襲屏東停電12134戶　台電冒險搶修畫面曝...已復電9成

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

憂山陀兒影響「護國神山」！台積電「淡定回1句」...震驚外媒

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

社會熱門新聞

即／18歲酒店妹陳屍套房　留下喪屍煙彈

屏東BMW遭追撞衝分隔島幾斷兩截！18歲駕駛命危

即／南迴公路巨石砸凹貨車　駕駛搶救3天傷重不治

精舍命案　女尼＋信徒3人上銬走囚車

快訊／台中工廠惡火！老闆驚險逃出　妻兒、姪子3人全命喪火場

國家隊教練淪「跨國淫媒」　10年後竟成高官

新北警所長劉宗鑫留2幼女　撫卹金最高4035萬元

即／推車運屍700m！北市某精舍3人遭羈押禁見

獨／長腿妹遭Uber強拉下車　重摔在地慘被丟包

體操協會新理事長爆是淫媒　仲介女生出國賣淫

高雄女嬰餓死「火化沒骨灰」！外婆頻致歉：苦了妳

國營事業疑護航　無良公司爆撈數千萬

人妻偷吃工程師懷孕！他驚回：應該不是我的

新莊暗夜火警！同居情侶送醫女命危　他「扮女裝」報案

更多熱門

相關新聞

山陀兒強襲！新北瑞芳「預防性撤村」　49戶88人急撤離

山陀兒強襲！新北瑞芳「預防性撤村」　49戶88人急撤離

隨著山陀兒颱風持續逼近，為確保居民的生命財產安全，新北市原民局、瑞芳區公所、瑞芳警察分局、瑞芳消防分隊以及海濱里辦公處1日下午、2日上午聯合進行了快樂山莊預防性撤離行動，總共49戶88人全數撤離。

新北警所長劉宗鑫留2幼女　撫卹金最高4035萬元

新北警所長劉宗鑫留2幼女　撫卹金最高4035萬元

山陀兒颱風來襲！　新北市各大景點、觀光遊樂業暫停服務

山陀兒颱風來襲！　新北市各大景點、觀光遊樂業暫停服務

嘉義毒販衝撞警車　1警受傷送醫

嘉義毒販衝撞警車　1警受傷送醫

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

關鍵字：

新北市依托咪酯異丙帕酯喪屍毒品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面