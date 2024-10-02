2警遭毒駕害死　「喪屍煙彈」列三級未遏止...新北再破千萬毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局2023年9月間查獲全國首件「依托咪酯（俗稱喪屍毒）」摻入菸彈內吸食毒品案後，在2024年7月迄今更發生多起毒駕衝撞致死案，其中新北三重及土城警分局2名員警都因此殉職，行政院在8月5日公告列管為第三級毒品，新北刑大日前查獲4公斤菸彈原料、354公克海洛因及摻有「異丙帕酯」、「依托咪酯」菸彈成品，市價破千萬，新北警將持續溯源打擊毒品犯罪。

▲新北市刑大查獲破千萬喪屍毒依托咪酯及各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市三重警分局厚德派出所28歲員警黃瑋震，7月13日晚間執行巡邏勤務時，遭25歲黃國維毒駕撞死；9月30日晚間土城警分局清水派出所所長劉宗鑫在攔查時，被30歲陳嘉瑩駕車拖行致死，2件員警皆因犯嫌疑吸食「依托咪酯（俗稱喪屍毒）」毒駕造成的憾事，即便行政院在8月5日公告列管為第三級毒品，仍未遏止「喪屍煙彈」氾濫。

新北市警局在2023年9月間查獲全國首件「依托咪酯（俗稱喪屍毒）」摻入菸彈內吸食毒品案後，持續執行毒品查緝溯源，日前刑事警察大隊偵四隊鎖定一名黃姓藥頭，從事販賣「依托咪酯」菸彈，經跟監埋伏蒐證後，查獲重達 4公斤的新興毒品「異丙帕酯」煙彈原料，估計可分裝成 2000顆電子煙彈，市值高達600多萬元。

毒販黃姓男子還相當狡猾，租用迷你倉庫放置毒品，並涉嫌改裝駕駛的賓士車，在座椅改裝暗格，用來藏匿、運輸毒品，多次躲避警方攔查，經警方仔細搜查，在車內起獲海洛因354公克、安非他命1064公克及喪屍毒依托咪酯、異丙帕酯4490公克等各級毒品，總市值高達1100多萬元。

據了解，新北市警局毒緝溯源中心針對新興混合性毒品實施全面查緝，統計2024年1月至9月30日止，已查獲依托咪酯類案件183件219人、新興毒品分裝場22件、毒品咖啡包1萬4296包。

新北警將持續加強查緝製造各類毒品及混合式毒品場所，向上溯源阻斷毒品販售，告慰犧牲寶貴生命殉職的同仁，並守護社區家園與市民健康。另也提醒各外勤單位同仁，執行勤務注意自身安全，善用裝備、提高警覺，做好「三安」的安全執勤守則。

▼黃姓藥頭及同夥遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）