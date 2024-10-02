女毒蟲害殉職！新北警所長劉宗鑫留2幼女　撫卹金最高4035萬元

▲劉姓所長抓女毒蟲殉職，家庭照曝光，令人鼻酸。（圖／翻攝自劉姓所長臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市土城分局清水派出所所長38歲劉宗鑫，9月30日巡邏攔查違停車輛時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩拖行500公尺，撞上施工護欄重傷殉職，留下妻子及兩名幼女。對此，新北市警局表示，將爭取最優渥的撫恤金；若審核通過，劉妻最高可領約4035萬元。

38歲的劉宗鑫建國中學畢業，後追隨父親投考警大研究所，從警至今約10年，工作態度積極認真，頗受長官賞識、以及下屬愛戴，生涯總計嘉獎1166次、記功67次；劉員2017年11月與妻子結婚，婚後6年育有4歲、1歲的女兒，怎料竟會在颱風夜巡邏、盤查時遭女毒蟲奪命，令警界同仁、家屬悲痛萬分。

▲劉姓所長因公殉職，留下妻子與兩名年幼的女兒。（圖／翻攝自劉姓所長臉書）



新北市警局表示，將全力替劉員爭取最優渥撫卹金，申請項目包含一次撫卹金、因公加發、月撫恤金、殮葬補助、未成年子女比照國民年金加發、公保死亡給付、市政府因公死亡慰助、警政署警察人員因公傷亡慰問金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金及警察局所屬員工傷亡慰問金共計10項，若審核通過最高可領約4035萬元。

警政署署長張榮興1日下午到劉宗鑫的靈堂慰問；他表示，家屬希望劉能安奉在警察公墓，土城分局及新北市警局會全力配合辦理，並從優撫卹。