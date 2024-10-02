藍白聯手退回總預算　張惇涵提醒：莫忘世上苦人多

▲總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前送出明年度的中央總預算案，但遭藍白聯手退回立法院程序委員會。總統府副秘書長張惇涵今（2日）引用立法院長韓國瑜名言「莫忘是上苦人多」，他表示，預算是用來照顧人民、建設地方，跟每個人息息相關，影響層面非常大；預算都要經過一個理性的審議的過程，才能知道那個預算是否合理，「而不是凍結、而不是不審、而不是退回」。

總統府副秘書長張惇涵接受Yahoo TV節目《齊有此理》主持人王時齊的專訪在2日播出。針對藍白威脅刪預算等發言，張惇涵表示，從某一些委員或者是某些特定黨團講出這種話，剛好印證了一件事情，「現在立法院當家的是國民黨跟民眾黨，做主的是韓國瑜院長」。

「大家應該都很記得，韓院長有一句名言，叫做莫忘世上苦人多。」張惇涵說，中央政府的預算不就是拿來照顧人民建設地方的嗎？總統府的預算不是供總統、副總統使用，改善衛戍總統府周邊的憲兵211營宿舍環境就是其中一個例子。

張惇涵說，不用過度的政治化來影響到很多人平常應該要做的工作或是起居。也許會有一些立委會說他們不知道這些事情、要求要說明，「審預算不就是一個最好的說明的時機跟場合？」

張惇涵說，立委若覺得合理的，希望立法院無論朝野能夠支持，若覺得不合理，大家也要來講到底哪裡合理哪裡不合理，一定都要經過一個理性的審議的過程，才能知道那個預算是否合理，「而不是凍結、而不是不審、而不是退回」。

至於藍白說若賴清德不到立法院報告，就不解凍總統府的預算，若未來釋憲結果為部分合憲，是否影響到賴去立院報告？張惇涵說，大法官的解釋什麼時候會出來、內容是如何不得而知，但賴總統的主張一直沒有改變，「他從選前他就講過，願意在合法合憲的前提下，到立法院進行國情報告」。

張惇涵說，依照大法官之前的審議的程序，這一次立法院職權行使法修法關於國情報告的部分也被凍結了，所以不妨等大法官判定什麼是合憲、什麼是違憲，有個定案之後，再來做進一步的討論，而不是還在司法院的審判的程序當中，大家就講說你一定要怎麼樣。

至於明年度總預算被退回，雖然行政院長卓榮泰去找了立法院長韓國瑜，但仍然沒有辦法滿足藍白黨團，還質疑賴清德沒有跟在野黨有很好的互動溝通，賴總統會為了總預算被退回的事情，跟在野黨一起餐敘、聯繫感情一下？

張惇涵說，賴總統仍然很希望朝野能夠有合作的空間，但中央政府總預算是行政院對立法院負責，卓院長也很有誠意表達願意跟朝野黨團多一些誠意的溝通跟互動，「還是回到那句話，莫忘世上苦人多」，總預算如果被凍結或是不省，從中央到地方都會受到影響，這跟每個人都息息相關的。