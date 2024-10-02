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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德罵將官摔資料？　張惇涵還原現場：他不是想耍官威的領導者

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

日前有媒體報導，指總統賴清德出席一場國防部晉任將官茶會時，走進會場看到將官坐著感到「震怒」還摔資料，被解讀是要在「軍中立威」。對此，總統府副秘書長張惇涵今（2日）表示，因為是茶敘的形式，總統府跟國防部在儀節方面沒有溝通清楚，當時賴總統有詢問會場狀況，但並沒有摔東西；他強調，賴總統不是一個想要立威、耍官威的領導者。

張惇涵2日接受Yahoo TV節目《齊有此理》主持人王時齊專訪。針對有些媒體報導賴總統辱罵、動怒或是震怒摔東西，他說，「這都誇大，也不是真實的狀況」。

張惇涵還原當天的實際狀況是，過去8年蔡總統的執政期間，每一年都會有國軍將官的授勳，賴總統上任後希望能夠拉近跟國軍官兵的距離，也感謝當面感謝他們的辛勞，所以這是他上任之後第一次，在國軍將領授勳晉階之後，邀請他們來總統府茶敘，喝個茶聊聊天。

張惇涵說，也因為茶敘的方式，總統府跟國防部一開始在儀節的溝通上，也確實希望比較輕鬆自然一點，但流程沒有對得很清楚，才導致總統到現場後確實也沒有什麼起立、鼓掌這些事，「總統現場有問這是一個什麼狀況，但真的沒有摔東西，也沒有到震怒罵人」。

「就我瞭解大概就是問了幾個問題，然後就進行後面的交談。」張惇涵說，茶敘大概維持一個多小時左右。張說，至少過去8年的經驗，這是第一次跟國軍晉升的將領用茶敘的方式，「現場也沒有司儀、也沒有人喊『總統蒞臨』、大家起立鼓掌，都沒有，所以確實是溝通上有一點點小小的誤會」，後續總統府跟國防部也有就細節做一些討論。

張惇涵說，賴總統本意是希望更能夠拉近距離，聽聽看這些將官對於在第一線每個地方，守護國家執勤的辛苦，然後有沒有什麼政府還可以做更多的地方，「因為賴總統自己在前線當兵過，他很清楚知道第一線，官兵弟兄姐妹的辛苦」。

張惇涵也分享，因為他幾乎每天都在跟賴總統開會，會議室門一打開他一走進來，大家當然也是都會站起來點個頭，「賴總統都會講，『不用、不用，大家坐』，所以他不是一個架子大的人」。他強調，賴並不是一個會想要立威、耍官威的一個領導者。

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