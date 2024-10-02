花蓮報部8千徐榛蔚只提3千　與會人士還原現場：總統心繫防災才追問

▲賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

秋颱山陀兒由南往北襲台，總統賴清德昨（1日）上午9點便提早前往中央災害應變中心聽取報告，還特別與屏高花東等首當其衝的縣市政府視訊確認備災工作。在問及花蓮縣時，縣長徐榛蔚報告的資料與災變中心數據有出入，賴因此數次追問，卻意外引發討論；與會人士2日秀出資料曝，還原視訊當下，兩人互動並無針鋒相對，且花蓮縣府9月27日提供給內政部資料為8259人，昨日卻以3013人進行報告，這才是賴多次詢問關切的重點。

國民黨今以賴清德為「立威」惡意6問徐榛蔚，來解讀昨天的防災會議過程，與會人士隨後也還原了昨天徐榛蔚的報告過程。

據指出，徐在報告時提及在山區、潛勢溪流區，以及應對溪水暴漲等狀況，花蓮縣政府已經採取預防性措施，賴清德順著徐報告的脈絡詢問大規模崩塌、土石流潛勢區、溪水暴漲淹水、易成孤島地區等，4類災害保全戶的預防性撤離工作與人數，但徐卻支吾其詞無法回應，賴才因此連續追問。

與會人士表示，賴清德曾任地方父母官，因此對於防災整備的調度業務很熟悉，加上不久前的凱米颱風重創南部地區，因此避災、防災以及救災等相關整備工作，就是目前重點要求的工作事項。

因此，賴清德在昨日的會議中，特別追問預防性撤村人數，且也並非只問花蓮縣政府，當日與賴清德視訊連線的每一個地方政府，他都表達關心、確認撤村狀況。

與會人士也秀出資料還原雙方數字上的歧異。徐榛蔚報告提及花蓮縣政府「在山區與潛勢溪流區，已經發布黃色警戒，預警性請山上居民都能夠撤離」，以及因應溪水暴漲，山區也已經禁止入山。根據花蓮縣政府宣稱，撤離人數是3013多人，但這只包含大規模崩塌與土石流潛勢區；而賴清德所提及的8259人，則是將大規模崩塌、土石流潛勢區、水災及易成孤島四類災害保全戶一起計入。

而且賴清德手中的資料，也是出自花蓮縣政府在9月27日提供給內政部的「花蓮縣保全戶人數調查表」。徐榛蔚報告內容僅強調大規模崩塌、土石流潛勢區、淹水等災害所做的預防性措施，未將保全戶全部包含進去；且花蓮縣府9月27日提供給內政部資料為8259人，昨日上午卻以3013人資料進行口頭報告，這才是問題爭點。

與會人士強調，總統此題並非只問花蓮徐榛蔚，也並非要刻意刁難，每個縣市總統都有表達關心。賴總統在昨日會上指示「救災不如防災、防災不如避災」，也是以行動呼應上周甫成立的總統府全社會韌性委員會核心精神：有備無患，期盼預防性撤村能達到實際減災作用。

▲花蓮縣提報內政部的4大災害保全戶撤離人數為8259人，但徐榛蔚報告卻僅提3013人，賴清德因心繫花蓮縣防災狀況，才數次追問徐榛蔚。（圖／記者陳家祥翻攝）