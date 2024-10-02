直接跳出來！螢幕截圖IG私訊「動作被曝光」　用戶怒：超垃圾

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近用IG，發現若在聊天室裡截圖或螢幕錄影，所做動作竟然會跳出來，不禁求問「這是新功能嗎…這樣偷截圖都會被發現？」對這個功能，一票也表示傻眼，「想截圖發給朋友看樂子，結果直接跳出來。他給我扣問號我說不小心按到」、「被發現的就不是偷截圖了。」

網友在Threads貼出截圖，「求解，哀居這是新功能嗎…這樣偷截圖都會被發現？」只見他跟別人的聊天室裡，有2個狀態在輸入訊息欄上方跳出來，分別是「你擷取了1張螢幕截圖。」「你拍攝了1段螢幕錄影」。

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▲原PO截圖和螢幕錄影都被顯示出來。（圖／翻攝自Threads）

看到截圖後，就有用戶也哀號，「超垃圾。想截圖發給朋友看樂子，結果直接跳出來。他給我扣問號，我說不小心按到」、「哇靠！現在偷偷截圖會被發現喔？」「不是，這個暈船仔會恨透吧」、「你是不是用手指截圖或是長截圖？我也很困擾」、「這個很久了，超爛設計。」

但也有網友表示，「截圖我都自己會說，發現就發現啊！我又沒要幹啥不法勾當，沒啥好怕的」「這功能真煩…但我就截圖我就錄影，敢做不怕別人知道，你今天都敢傳敢說了，還怕我記錄下來嗎？」