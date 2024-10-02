賴清德自己搞錯卻6度質疑徐榛蔚　李彥秀：反應對執政不力的焦慮

▲賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德1日上午到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，6度質問徐，還「請縣長和縣府團隊確實掌握」，讓場面一度尷尬。國民黨立委李彥秀說，總統不是不能生氣，總統不是不能立威，但是脾氣發在「溝通的誤會」上，脾氣發在「自己的錯誤」上，只是再次證明「總統之怒」太過廉價。暴走的脾氣，可能只是反應賴清德對執政不力的焦慮，但是，暴走的性格，可能就是極為嚴重的國安危機。

李彥秀表示，賴清德又「森七七」了，昨天上午，賴清德6度跳針質問徐榛蔚，還表示「請縣長與縣府團隊確實掌握」，最後縣府團隊拿出數據證明撤離人數的確是3296人，而非中央應變中心的8,259人。「819總統府震撼教育」，府方還可以詭辯「立威說」是誇大謬誤。

李彥秀指出，昨天的視訊會議，賴清德就是在全國人民以及花蓮撤村鄉親面前，活生生的再表演一次「總統之怒」，而離譜的是，最後證明，花蓮縣府掌握的數字，才是正確的撤離人數，「錯的是中央執政團隊、不是地方父母官，該罵的是自己的團隊，不是縣市長。」

李彥秀提到，民進黨高官生氣不是特例，2021年8月前行政院長蘇貞昌上任第一天視察桃園機場非洲豬瘟防疫工作，結果在機場怒罵海關人員10分鐘；同年9月，蘇貞昌前往中央災害應變中心，突然抽考大家的應變能力，要求各單位將視訊畫面調到中央，大部分的縣市都成功連線，花蓮的視訊畫面因為技術問題遲遲無法連上，讓蘇貞昌一度大怒「要我等多久？」當時就被媒體認為蘇貞昌是生氣「立威」。

李彥秀說，沒想到3年後，一模一樣的場景，有樣學樣，只是，東施效顰，賴清德昨天再次生氣的真相，居然是自己手上錯誤的數字。總統是國家最有權力的人，想做什麼？不滿什麼？大可以用總統的職權予以落實或是懲處，總統不是不能生氣，總統不是不能立威，但是脾氣發在「溝通的誤會」上，脾氣發在「自己的錯誤」上，只是再次證明「總統之怒」太過廉價。暴走的脾氣，可能只是反應賴清德對執政不力的焦慮，但是，暴走的性格，可能就是極為嚴重的國安危機。

