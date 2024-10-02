原計畫被打亂！他好奇「有人不喜歡颱風假嗎」　網戰翻：看住哪裡

▲有些民眾趁著放颱風假，決定逛百貨。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

山陀兒來襲，今（2）日全台22個縣市都放颱風假，也有部分縣市1日就已經放假。不過，有網友就發文透露，他本來在公司加班，處理隔天開會的東西，結果後來才得知放假了，有人也不喜歡放颱風假嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「有人也不喜歡放颱風假的嗎」為標題發文，提到他本來在公司加班，處理隔天要開會的東西，然而才出公司，就得知要放颱風假，不用開會了。因此對他來說，這加班就是白忙一場，而且颱風假也是待在家，根本不能出去，有人也不喜歡放颱風假嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果之後上班也要開會，這樣先準備不算白做工吧」、「風雨很大要上班比較討厭」、「無風無雨就會覺得寧願上班，但大風大雨當然還是放假好啊」、「覺得在那吵放颱風假，後來又外出KTV、百貨公司玩的最討厭」、「我不喜歡別人放颱風假而我放不到」。

也有網友表示，「+1，貨被卡住了，尤其台北根本不在圈裡」、「有家人要顧的，無論是小孩還是老人，整個行程會大亂」。還有網友指出，「要看住哪裡吧？如果您的住宅區是後期易淹水區，您會希望在家備戰的」、「有些人的家園颱風天就會受損，放假讓他們能守護整理，這就是颱風假的原因之一，沒什麼好喜不喜歡」。