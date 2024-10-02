陳其邁警告「激似37死賽洛瑪」　夢時代今人潮稀少現況曝光

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風緩慢逼近台灣，高雄市長陳其邁強調，其路徑激似47年前的賽洛瑪颱風，當時釀37死，災後就像戰爭。高雄今日持續放第二天颱風假，不過今日上午風雨不大，各大百貨仍正常營業。《ETtoday新聞雲》記者今直擊夢時代，發現人潮意外稀少。

▲高雄今日續放第二天颱風假，夢時代人潮意外稀少。（圖／記者吳世龍攝）

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昨日高雄白天無風無雨，民眾說算是撿到一天颱風假，各大百貨商場都出現屯糧潮，民眾瞄準生鮮蔬果、肉類、泡麵、即食品採買，大量民生物資都被掃空。

高雄今日上午風雨不算大，全市百貨商場都照常營業，包括漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、大立、義享時尚廣場、新光三越、義大世界、SOGO高雄等百貨都宣布今日正常營業。

▲▼夢時代機車停車場10點58分停車情形。（圖／記者吳世龍攝）

記者今日上午近11點抵達夢時代，發現機車停車場仍很空，等待商場開門的民眾並不多，但仍有家庭攜帶小孩出門逛街覓食，美食街空位則是數不勝數，僅有漢來湯包店外頭有人潮排隊，顯見民眾漸有防颱意識。

▲▼美食街中午12點空位仍很多，僅漢來湯包有排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

以往颱風假，民眾都會衝百貨公司購物，也造成停車場塞爆的情形，不少熟門熟路的消費者其實都會改搭計程車，也降低開車風險。觀察來店情形，計程車區就有不少運將等候，不過風勢逐漸增強，民眾下車後撐著傘走進商場內，雨傘都開花了。

▲民眾撐傘走進商場，雨傘都開花了。（圖／記者吳世龍攝）