山陀兒龜步逼近風雨漸強…高雄家長帶2童觀浪　警拉封鎖線

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風今晨減弱為中度颱風，氣象署預估，明天以較弱的中颱或輕颱登陸西南部一帶，受到颱風影響，高雄今日停班停課1天。但隨著颱風接近，北高雄的風雨越來越大，蚵仔寮海邊警方已提前拉起封鎖線，但仍有一些民眾到岸邊觀浪，甚至有家長帶小朋友來。

▲山陀兒龜步逼近風雨漸強，有家長帶2童觀浪。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲山陀兒颱風路徑預測修正，將沿著西半部往北上。（圖／中央氣象署）

根據氣象署最新預報，山陀兒雖然減弱成中颱，但原地滯留時間非常久，它的路徑也有往北修正的傾向，預估會在興達港以北的地方登陸。若颱風在越往北登陸，高雄市受到西南風的影響就會愈強烈。

▲▼北高雄風雨漸強，警方在蚵仔寮海邊拉起封鎖線。（圖／記者陳宏瑞攝）

隨著颱風逐漸接近，北高雄的風雨越來越大，警方在蚵仔寮海邊已提前拉起封鎖線，但仍有一些民眾到岸邊觀浪，甚至有家長帶小朋友來。不過，記者觀察，民眾在現場都沒有停留太長時間，漁港內則停滿躲避颱風的船隻，北高雄以往比較容易淹水的區域，目前也沒有傳出災情。

▲漁港內停滿躲避颱風的船隻。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市長陳其邁再次呼籲，民眾避免前往沿海地區進行不必要活動，已要求警局聯繫海巡署等相關單位，若違反防颱準備工作，要求強制撤離並即刻進行開罰，務必確保民眾安全。

▲▼警方勸離觀浪民眾。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局表示，請民眾切勿好奇而於岸邊觀望，警方將加強巡查及勸導，請民眾配合，如勸導不聽者，可依據災害防救法第55條，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。