夫妻車禍錄影蒐證　駕駛對鏡頭氣罵「不用拍」挨罰3千元

記者黃翊婷／綜合報導

小貨車駕駛阿輝（化名）去年6月間與一對夫妻發生交通事故，雙方因為賠償問題起口角，他見對方的妻子持手機錄影蒐證，當場氣罵一句「妳不要拍啦，X」，因而挨告。雖然阿輝否認罵人，但新竹地院法官審理之後不採信他的說詞，並依公然侮辱罪判處罰金3000元。

▲人妻在車禍現場拿手機錄影蒐證，卻遭阿輝罵髒話。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年6月底駕駛小貨車行經新竹市區某道路，卻與一對夫妻（現已離婚）發生交通事故，雙方因為賠償問題起口角，對方的妻子見狀，立刻拿出手機錄影蒐證，他不滿遭到拍攝，當場罵出「妳不要拍啦，X」。

阿輝挨告之後矢口否認有公然侮辱行為，他辯稱，當時自己不是在罵人妻，而是看見人夫要走，所以他是在罵人夫。

但新竹地院法官勘驗手機錄影證據，發現阿輝與人夫起爭執之後，人妻全程均手持手機拍攝畫面，而且鏡頭朝向阿輝，阿輝接著便對鏡頭說道「妳不要拍啦，X」，可見阿輝當時就是在對人妻表達不滿。

法官表示，阿輝因為交通事故賠償問題與夫妻倆發生爭執，縱使不滿人妻持手機拍攝，也應該以理性方式應對，而不是用言語公然侮辱，考量到他犯後仍否認犯行，最終依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日，全案仍可上訴。