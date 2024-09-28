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社會 社會焦點 保障人權

「正妹」哭訴同學家人罹癌騙7千元　他報警才知是男的

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）2022年10月間假冒正妹，與網友聊天取得好感，再謊稱同學的家人罹癌缺錢，成功騙得7000元，後來事情露餡，被網友一狀告上法院，一審被依詐欺取財罪判處有期徒刑2個月，併科罰金2萬元。小豪不滿提出上訴，卻沒有出庭，日前被新竹地院二審法官裁定駁回，全案確定。

▲▼女生哭。（圖／CFP）

▲小豪假扮正妹和網友聊天，再找藉口騙取財物。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪2022年10月間利用手遊帳號、LINE帳號假冒正妹，與素未謀面的網友聊天，等到取得對方信任之後，再謊稱同學的家人罹癌沒錢打止痛針，成功騙得7000元。

後來受騙的網友發現異狀，憤而報警並提告。一審法官依詐欺取財罪判處小豪有期徒刑2個月，併科罰金2萬元，前者得易科罰金6萬元，後者得易服勞役20日。

小豪認為一審量刑過重，於是提出上訴，但經過新竹地院合法傳喚，他卻在開庭時無正當理由未到庭。

二審法官認為，小豪詐欺取財犯行事證明確，他假冒女性身分，透過網路聊天談心方式接近受害者，進而騙取財物，還利用不知情第三人的帳戶收取詐騙款項，犯罪計畫縝密，可見他的行徑險惡，一審認事用法並無違誤，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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