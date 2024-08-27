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社會 社會焦點 保障人權

兒酒駕被吊照又喝茫撞傷人　母「幫買機車」要賠39萬

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿秀（化名）明知兒子有多次酒駕紀錄，還因此被吊銷駕照，仍讓兒子以自己的名義購買機車騎乘，結果又酒駕發生車禍，導致一人受傷，她也因此挨告，日前被新竹地院法官裁定應賠償傷者39萬680元。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿秀讓兒子使用自己的名義購買機車，結果出車禍之後，她也要負起賠償責任。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

傷者在判決書中主張，阿秀明知兒子有多次酒駕紀錄，仍將登記在自己名下的機車交給兒子使用；事發當日阿秀的兒子在住處飲用含酒精成分的飲品，接著騎車上路，途中因為精神不佳撞上正要徒步過馬路的他，導致他左大腿挫傷、左脛骨及左橈骨骨折，因而決定對阿秀提告求償39萬680元。

阿秀則辯稱，兒子不能買機車，才會用她的名義購買，她不會騎車，所以機車都是兒子在使用，兒子有無駕照、何時騎車外出，她都不知情，車禍事故應該由兒子負責，與她無關。

然而，新竹地院法官認為，阿秀的兒子確實因為多次酒駕被吊銷駕照，阿秀與兒子同住，應當知道此事，卻還是同意讓兒子使用自己的名義購買機車，之後還將機車交給兒子使用，她未能舉證證明已善盡查證兒子有無駕照一事，對這起車禍事故應當負起共同侵權行為責任，最終判她應賠償傷者39萬680元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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