一早起床大太陽　他轟「雙北無風雨」憑什麼放假！PTT喊1句：該放

▲山陀兒颱風登陸熱點預估在台南至高雄之間。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）



記者施怡妏／綜合報導

颱風山陀兒來襲，全台各縣市今日（2日）皆放颱風假，不過有台北網友表示，一早起床窗外無風無雨，甚至還出大太陽，居然放了颱風假，直呼「憑什麼可以放？」對此，有網友認為這是史上最扯的颱風假，台北人賺到，但也有人表示，「天氣也沒到多好，明顯有在颳大風」。

有網友在PTT發文，「北北基根本沒在暴風圈是在放三小？」北北基根本不在暴風圈內，戶外一片祥和，根本不像颱風天的樣子，「到底憑什麼可以放？」另一名網友也發文「說實話，台北人你放假放的心安嗎？」台北現在無風無雨，風速也有在減弱，發起在家上班的活動，「抗議台北市長亂放假！」

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貼文曝光，網友指出，雖然沒有下雨但是風超大，最怕出人命，「現在風很大欸，在家真好」、「風蠻大的，蠻難講的」、「窮鄉僻壤的內湖風很大耶」、「不放颱風假鬧出人命，你要負責嗎？」「雖然我也是不想放假想上班的，但酸民一堆真的很瞎，萬一中午過後暴風雨突然緊急停班停課，又要被砲轟不提早宣布怎麼辦？」「有放總比沒放好，最怕出事被譴責」。

中央氣象署最新預報，颱風山陀兒今（2）天凌晨2時減弱為中度颱風，颱風今緩慢向北移動過程中，強度會逐漸減弱。氣象署提醒，山陀兒行進速度緩慢，今、明兩天持續威脅台灣，影響時間很長。

天氣風險公司指出，不論何種路徑，颱風登陸後受到東北季風影響、中央山脈破壞，颱風強度會快速減弱，甚至崩潰消散，屆時颱風路徑可能也不是那麼重要了。今日全台停班停課，南部風雨逐漸增強，颱風登陸前後的風雨最為劇烈，而北台灣今早雖可能還沒有明顯的風雨，不過入夜後風雨也會逐漸增強。