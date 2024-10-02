台鐵全線對號列車停駛　區間車行駛路線一次看

▲台鐵今全線對號列車停駛。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來襲，預估將帶來不小雨量，台鐵今(2日)全線對號列車停駛，基隆到彰化間、花東間區間車正常行駛並視風雨機動調整，南迴線所有列車全面停駛。

受颱風影響，台鐵調整運行計畫，除南迴線所有列車全面停駛外，今西部幹線、東部幹線對號列車也全面停駛。區間車方面，西部基隆=彰化區間車正常行駛，視風雨調整，彰化=枋寮區間車視風雨機動行駛；東部區間車花東間正常行駛，台北下行到花蓮僅開到和仁站或和平站、花蓮上行到宜蘭僅開到新城站。

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台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

10月2日台鐵列車行駛概況如下：

一、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(一) 對號列車全部停駛。

(二) 區間(快)車：

1. 基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整。

2. 彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛。

二、 東部幹線：

(一) 對號列車全部停駛。

(二) 區間(快)車：

1. 下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。

2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

3. 花蓮=台東間正常行駛，並視風雨狀況調整。

三、南迴線：

南迴線全線停駛。

四、支線：

(一) 平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整。

(二) 集集線、沙崙線全部停駛。