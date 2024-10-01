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美副總統辯論5大看點　華茲范斯互相瞄準「攻擊爭議言行」

▲▼美國共和黨副總統候選人范斯、民主黨副總統候選人華茲，將於1日晚間展開辯論。（圖／路透）

▲美國共和黨副總統候選人范斯、民主黨副總統候選人華茲將展開辯論。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨副總統候選人華茲與共和黨對手范斯，將於美東時間1日晚間9時（台灣時間2日上午9時）進行2024年大選唯一一場副總統辯論，CNN列出這場辯論有5大看點。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年60歲的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）與40歲俄亥俄州參議員范斯（JD Vance）將在紐約交鋒，這或許是雙方陣營最後一次在台上較勁。這場辯論的主要看點如下。

高中教練對上前政治評論員

華茲於2006年首度當選聯邦眾議員，後兩度出任明尼蘇達州州長，不過外界預期他會善用自己步入政壇前的角色：高中老師兼美式足球教練。

范斯曾在陸戰隊服役，後畢業於耶魯法學院，2016年出版暢銷回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）描繪美國白人勞工階級的掙扎。

范斯可能會在辯論時強調近年如何改變對共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）的看法，但不會多提及自己過去擔任政治評論員時曾嚴厲批評川普。

這兩名候選人致力宣傳自身生平忠於真實的自己，這種特質在美國是珍貴的政治資產，在這場選戰中尤其如此，因為密西根州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州尚未決定投票對象的選民，可能將決定選舉結果。

總統候選人仍是左右選民投票意向的主要因素，華茲和范斯可能會集中火力抨擊川普與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。但兩人或許也會花一些時間強調自己部分經歷，並試圖削弱對手事蹟，一切都是為了在選民間建立自身可信度。

墮胎權與家庭議題

在賀錦麗所支持的更廣泛「自由」權利框架下，華茲曾討論墮胎權與家庭議題，也揭露自己較脆弱的相關經歷，包括他與妻子關（Gwen Walz）曾面臨不孕困境。

民主黨人強調范斯2021年曾發表「無孩貓姑婆」（childless cat ladies）的嘲諷評論，試圖把他描繪成妄加批評女性生殖選擇的人。

而范斯也試圖將華茲形容為極端的擁護墮胎權人士，他上週在造勢集會指華茲作為州長，支持「直到生產前」都准許墮胎的措施，「甚至不要求醫生為失敗墮胎手術下倖存的嬰兒進行急救照護」。

華茲於2023年初將明尼蘇達州墮胎權法案簽署成法，倡議人士當時表示，這是為了讓女性及其醫師掌握生殖決定權，而非由政治人物與法官把持。

華茲是否會恢復辛辣表現？

華茲先前缺乏全國知名度，之所以能出線成為賀錦麗競選搭檔，應歸功於他在電視上發表辛辣評論，以「怪」（weird）一詞有效反擊川普、范斯及其盟友，讓他獲得民主黨人青睞。

然而，華茲獲得副總統提名後變得相當溫馴。他在電視新聞頻道露面次數漸減，與賀錦麗共同接受CNN專訪時並無太多發言，演說也沒有登上媒體頭條，很大程度上堪稱已退居幕後。

今晚這個情況將有所改變，但能達成什麼效果，目前還不明朗。

華茲服役紀錄可能成攻擊標靶

共和黨人，特別是范斯，指控華茲誇大服役紀錄，並在所屬部隊被派至伊拉克部署前退役，試圖逃避參與作戰。

審閱紀錄可發現，華茲所屬部隊接獲可能派赴伊拉克的通知之前，他已於2005年2月申請競選眾議員；根據明尼蘇達州國民兵（Minnesota National Guard），華茲在同年5月退役。

但華茲也承認，2018年他在反對槍枝暴力時提到自己曾「在戰爭中拿著武器」是說錯話。無論如何，范斯不太可能放過華茲這項具爭議發言。

范斯散布「吃寵物」謠言成弱點

范斯和川普這幾週來不斷強調，海地移民在俄州春田市（Springfield）綁架並吃掉當地居民寵物的不實主張。

俄州共和黨籍州長狄懷恩（Mike DeWine）與許多人斥之荒唐可笑，也沒有任何證據支持這種說法。儘管如此，川普及范斯希望將移民議題置於選戰前線和中心，試圖以被揭穿的謠言，激起民眾對現任總統拜登（Joe Biden）處理邊境問題方式的憤怒。

范斯9月接受CNN訪問時，也坦承他樂意在造勢場合編造故事吸引媒體注意，並捍衛先前散布寵物被抓走吃掉的不實種族主義謠言。

因此，如果華茲在辯論中提起范斯這些評論也不足為奇，尤其是在抨擊范斯措辭的時候。

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