美國年輕選民支持賀錦麗！　最新民調52%：40%大幅領先川普

▲相較川普，更多年輕選民對賀錦麗持正面看法。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

最新民調顯示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在35歲以下的選民中，以12個百分點的強勁優勢領先前總統川普。這一群體對其在美國政治中的影響力低落普遍感到不滿，但仍對國家的未來持樂觀態度。

CNN報導，調查顯示，賀錦麗在35歲以下的潛在選民中支持率為52%，川普則為40%。雖然賀錦麗領先，但與2020年相比，該年齡層的競爭更加激烈；當時總統拜登在這年輕選民中贏得高達21個百分點的領先優勢。儘管如此，這一趨勢表明，年輕選民的投票模式已恢復正常，特別是今年稍早民調顯示拜登難以獲得年輕選民的支持。

性別差異仍明顯可見，35歲以下的女性選民更偏向於支持賀錦麗，比例為53%對39%；而男性選民則較為接近，兩者幾乎平分秋色。註冊選民中，年輕女性對賀錦麗持正面看法的可能性比男性高出15個百分點。

民調顯示，賀錦麗在30歲以下選民中的支持率更高，達到55%，川普則為38%。

這場競選主要受到黨派對立影響，但年輕選民可能是選民群體中最具流動性的一部分；調查顯示，19%的35歲以下潛在選民尚未完全確定他們的選擇，而35歲以上選民中這一比例為12%。此外，年輕選民投票積極參與度低，註冊的年輕選民中，只有約一半表示他們極度有動力參加投票，或者認為自己投票極其重要，這一比例遠低於年齡較大的選民群體。

支持川普的年輕選民在參加投票的動力上，落後於支持賀錦麗的年輕選民10個百分點。年輕女性註冊選民認為自己投票極其重要的可能性比男性高出13個百分點。

年輕選民對川普總統任期的記憶大多是負面的，57%的人認為他的總統任期是失敗的，這一比例高於其他年齡群體。但他們對拜登政府的看法更加消極，67%的人認為拜登總統的任期是失敗的。然而，約三成的年輕選民儘管對拜登任期持負面看法，仍計劃支持賀錦麗，這一比例高於其他年齡段的失望選民。

川普在年輕註冊選民中的支持率僅為34%，而對賀錦麗的看法則相對中立，47%的人對她持正面評價，45%的人持負面看法。約半數年輕選民（51%）表示，川普的總統任期讓他們對共和黨的看法惡化，這一比例是認為川普改善了他們對該黨看法的人的2倍（27%）。