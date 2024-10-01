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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊搬「東方文華」扯京華城　郝龍斌：那是馬英九任內的事

▲▼施明德 我只帶來信心 新書發表會 王金平 郝龍斌 陳菊 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對京華城容積弊案，民眾黨立委黃珊珊指非都更地區給20%容積獎勵於法有據，京華城非唯一案子，並以東方文華酒店的25%容獎為例，當初是郝龍斌市府審查「但為何只有柯文哲疑圖利？」對此，前台北市長郝龍斌今（1日）表示，黃珊珊在轉移焦點，東方文華案根本不在他的市長任內，而是前市長馬英九任內。

郝龍斌續指，此案是業者捐公園，市府提供25%的容積獎勵，也就是總容積再加25%；而京華城案是在560%的容積之上，再乘以24%，等於增加112%，所以黃珊珊講的都不是事實，而是轉移焦點。

會對黃珊珊提告嗎？郝龍斌則說，自己沒有必要告任何人，反正社會自有公評，相信民眾眼睛是雪亮的。

至於曾經擔任台北市兵役處長的威京集團關係企業鼎越開發董事長的朱亞虎傳出已經認罪，郝龍斌強調，外傳朱亞虎與他鬧翻，其實沒有這樣的情況，但他過去的市府團隊成員每3個月都會聚會一次，至今每次都有30、40人參加，朱亞虎自從到威京集團工作後，大概覺得很難再與所有市府同仁解釋，所以都沒有再參加，如今既然朱亞虎涉案，也願意把過去的事情做清楚陳述，這也是好事一件，現在司法調查當中，就尊重司法調查結果。
 

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