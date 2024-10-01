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爆威京7人捐款與民眾黨1規定「驚人巧合」　黃揚明：恐成對價關係

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，檢廉27日傳喚10名被告、6名證人，共16人應訊，網紅「四叉貓」爆料，約談名單中與威京相關的7人共捐款210萬政治獻金給民眾黨，時間點還都在2020年3月24日到26日。對此，媒體人黃揚明今（1日）質疑，民眾黨的募款責任額，結算日也在每年三月底，兩個時間相近，就是這麼巧，檢調可能因此質疑捐款是為了「柯文哲募款責任額」，產生「對價關係」。他認為，現在偵辦，已經不是單純的京華城案，案情可能將會擴大。

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，為什麼與威京相關的7位被告，都同時間在3月底捐款政治獻金？因為民眾黨有個規定「很奇怪」，就是每年公職的「募款額度期限」3月底前要完成，例如直轄市長有150萬的募款責任額，剛好柯文哲當時就是台北市長、黨主席。

黃揚明認為，會不會威京這些政治獻金，就是要滿足募款責任額，這是有可能的，甚至柯文哲也要幫指定中央委員處理，有沒有這個可能他不知道，但這兩個時間點相當接近，民眾黨的募款責任額結算日是每年三月底，威京捐款政治獻金時間則在3月24日到26日，就是這麼巧。

黃揚明說，這一個疑點，檢調就能說因為是「柯文哲的募款責任額」，這樣就產生了「對價關係」，現在金流，李文宗與朱亞虎的部分有進展，但還沒有到一刀斃命，而柯文哲部分接下來會用什麼方式調查，可能再等一個月就會有初步結果，如果沒有就是延押。

最後，黃揚明強調，現在檢調偵辦，已經不是單純的京華城案，已經牽連到容積率前段，開始調查到2017年，所以蔡壁如很快可能也要捲入其中，因為容積率560 %前階段就有給錢，案情可能將會擴大。

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼四叉貓爆料，京華城約談名單都曾捐款政治獻金給民眾黨，時間點都在3月底。（圖／翻攝自Facebook／張益贍，點圖放大）

▲▼四叉貓爆料，京華城約談名單8人都曾捐款政治獻金給民眾黨。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

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