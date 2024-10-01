柯文哲USB金流曝光　賴香伶三點聲明全說了：110萬元為競選經費

▲前民眾黨立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見近1個月， 檢調近來持續追查、約談相關人員，前北市兵役局長、威京集團子公司鼎越開發董事長朱亞虎在接受調查後，認罪坦承行賄。今傳出，檢廉在調查柯文哲USB隨身碟時，發現新竹市長的高虹安、桃園市長候選人賴香伶，也出現在出帳名單，但是否與賄款有關，仍有待檢廉追查。對此，賴香伶發出三點聲明，強調自己與威京集團無任何接觸，勿捕風捉影。

賴香伶表示，針對鏡週刊報導柯文哲的USB出帳名單指涉到她的部分，有必要說明。首先，2022年桃園市市長選舉，她的競選經費收入總額為639萬2697元，支出總額為655萬2320元；其中，150萬元為直轄市長選舉登記費用，但選舉保證金因為只有獲得5萬4926票（5.12%得票率）而無法取回。

接著賴香伶說，選舉期間台灣民眾黨撥款110萬元予她本人做為競選經費，所有款項均如實申報，監察院系統可查證。第三，賴強調，她從擔任局長到立委、參選公職，均與威京集團無任何接觸。在此亦向支持者及眾人表達，目前雖已無涉任何黨公職事務，但至今仍未違背初衷。

賴香伶也呼籲外界，「捕風捉影、三人成虎」手法，是台灣邁向正常化國家的惡性腫瘤。盼各黨派政治人物及熱心公眾事務人士慎思。