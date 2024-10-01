用一句話扭轉局勢！學會「這5招」打破溝通障礙

記者黃稜涵／綜合報導

你覺得自己溝通上有障礙嗎？常常覺得無法精準表達自己的想法，或是無法跟對方進行有效溝通，在《1句話扭轉局勢的10秒溝通術》一書中提到，其實開口的第一句話最為重要，前10秒就能決定溝通成敗，並且傳授「5招」超實用的溝通技巧！

▲想跟人溝通順利，可以使用一些小撇步。（示意圖／視覺中國CFP）



1. 不要否定對方過去的做法



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否定對方過去的做法，形同在否定對方的人格。對方一旦覺得人格被否定，就不肯聽你說話了。

2. 認同對方



心理學的觀念認為，每一個人都有「尋求認同」的欲望。這種欲望獲得滿足，才會虛心接受別人的意見。

3. 提案時要以退為進



一開始先接受對方的要求，再進行提案。如此一來，你的提案才會說入對方心坎。

4. 使用「惠我良多」的訊息



你要告訴對方，如果他願意聆聽你的要求，你會很高興、很感激他。這種以我為主體的對話方式，就是惠我良多的訊息。把「對方肯幫忙」的大前提，和「皆大歡喜」的結果串聯在一起，就可以達成提案目的，又不必攻擊對方了。

5. 直視對方的眼睛，進行柔和的眼神交流



這麼做可以讓對方知道，你正在表達重要的訊息。再者，這也是在表明你沒有提出強硬的主張，對方比較容易接納你的提案。

▼《1句話扭轉局勢的10秒溝通術》。（圖／采實文化提供）

