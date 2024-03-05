小孩甩門是挑釁嗎？親子作家：大人要有「暫時」被討厭的勇氣

▲許多家長和學校老師都感嘆，現在的青少年超難教。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

許多家長和學校老師都對青少年感到超苦手，不知道從何教起，雙方也難以溝通。諮商心理師、親子作家林維信說，為了教青少年，大人要有「暫時」被討厭的勇氣，並看見他們行為背後的心理。例如當大人開始唸「你為什麼考這麼差？」青少年的心就會開始武裝、防衛，大人也聽不到他們的真心話。

林維信任職於兒童青少年輔導工作現場，從事中小學生心理諮商超過11年，近來受到寶瓶文化邀請出書《現在的青少年很難教吧？》，強調以理解尊重支持取代嘮叨控制，22篇文章累積成給父母、老師的實戰書，提供一步步靠近、貼近青少年的具體引導與做法。

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他舉例，當大人說「你為什麼考這麼差？」、「你是不是沒在念書？」會導致青少年的心開始武裝與防衛，大人也聽不到青少年的真心話。大人說，「一直打電動，以後大學考不上怎麼辦？」這種說法對青少年來說，是大人特別愛製造「危機感」，反而讓少年電動打更兇，甚至不出房間吃飯。當大人說「我們來溝通溝通⋯⋯」，而青少年只覺得「講再多也沒用」，因為大人總是以溝通之名，行說服之實。

但林維信說，所有青少年令人氣惱的行為，背後都是渴望被肯定、想理解自己是誰，以及證明自己被愛與有價值，如同知名心理學家艾瑞克森（Erikson）認為，青少年最大的任務，就是發展「自我認同」。

只不過，青少年的心敏感不安、迷惘焦慮，也極度在乎他人的眼光，所以表現在外的行為，容易讓大人解讀為「難搞、挑釁、找碴」。例如青少年甩門、回話大聲，一旦大人覺得是「挑釁」，或太快判定青少年是對大人不滿，內心可能就充滿憤怒與挫折感；而這些負面情緒，無法讓大人保持客觀，更無法察覺青少年潛藏在內心的真正需求。

林維信表示，「別被青少年的嘴硬刺激到，反而要嘗試看到背後可能的善意。當善意被大人看見，青少年會感受到大人是懂自己的、能看重自己的想法和需求，而不是一味地被要求、被評斷，青少年會更願意與大人合作。」

然而，為了守住界線，教青少年對的事情，大人也要有「暫時被青少年討厭的勇氣」，同時展開修復關係的意願和行動。「修復關係」不是去討好，而是在青少年還沒辦法一步到位改變時，能做出相對應的、有原則的讓步，讓他知道「我們一直是在乎與接納他的」。

▲心理諮商師、親子作家林維信出書《現在的青少年很難教吧？：以理解尊重支持取代嘮叨控制，資深校園心理師給父母、老師的實戰書》。（圖／寶瓶文化）