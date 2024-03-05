　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小孩甩門是挑釁嗎？親子作家：大人要有「暫時」被討厭的勇氣

▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲許多家長和學校老師都感嘆，現在的青少年超難教。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

許多家長和學校老師都對青少年感到超苦手，不知道從何教起，雙方也難以溝通。諮商心理師、親子作家林維信說，為了教青少年，大人要有「暫時」被討厭的勇氣，並看見他們行為背後的心理。例如當大人開始唸「你為什麼考這麼差？」青少年的心就會開始武裝、防衛，大人也聽不到他們的真心話。

林維信任職於兒童青少年輔導工作現場，從事中小學生心理諮商超過11年，近來受到寶瓶文化邀請出書《現在的青少年很難教吧？》，強調以理解尊重支持取代嘮叨控制，22篇文章累積成給父母、老師的實戰書，提供一步步靠近、貼近青少年的具體引導與做法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他舉例，當大人說「你為什麼考這麼差？」、「你是不是沒在念書？」會導致青少年的心開始武裝與防衛，大人也聽不到青少年的真心話。大人說，「一直打電動，以後大學考不上怎麼辦？」這種說法對青少年來說，是大人特別愛製造「危機感」，反而讓少年電動打更兇，甚至不出房間吃飯。當大人說「我們來溝通溝通⋯⋯」，而青少年只覺得「講再多也沒用」，因為大人總是以溝通之名，行說服之實。

但林維信說，所有青少年令人氣惱的行為，背後都是渴望被肯定、想理解自己是誰，以及證明自己被愛與有價值，如同知名心理學家艾瑞克森（Erikson）認為，青少年最大的任務，就是發展「自我認同」。

只不過，青少年的心敏感不安、迷惘焦慮，也極度在乎他人的眼光，所以表現在外的行為，容易讓大人解讀為「難搞、挑釁、找碴」。例如青少年甩門、回話大聲，一旦大人覺得是「挑釁」，或太快判定青少年是對大人不滿，內心可能就充滿憤怒與挫折感；而這些負面情緒，無法讓大人保持客觀，更無法察覺青少年潛藏在內心的真正需求。

林維信表示，「別被青少年的嘴硬刺激到，反而要嘗試看到背後可能的善意。當善意被大人看見，青少年會感受到大人是懂自己的、能看重自己的想法和需求，而不是一味地被要求、被評斷，青少年會更願意與大人合作。」

然而，為了守住界線，教青少年對的事情，大人也要有「暫時被青少年討厭的勇氣」，同時展開修復關係的意願和行動。「修復關係」不是去討好，而是在青少年還沒辦法一步到位改變時，能做出相對應的、有原則的讓步，讓他知道「我們一直是在乎與接納他的」。

▲▼心理諮商師、親子作家林維信《現在的青少年很難教吧？：以理解尊重支持取代嘮叨控制，資深校園心理師給父母、老師的實戰書》。（圖／寶瓶文化）

▲心理諮商師、親子作家林維信出書《現在的青少年很難教吧？：以理解尊重支持取代嘮叨控制，資深校園心理師給父母、老師的實戰書》。（圖／寶瓶文化）

你可能也想看

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

「人生3時期」存錢最容易！生小孩前把握、55歲後累積最快風險最高

新年計劃總有「學英文」？作家：一直學不好的人，其實根本用不到

 

ET快訊
中菲海警船發生衝突　「碰撞」畫面曝光
周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂」畫面曝光
深田詠美認了分手帥醫　曾橋下一起吃麵
丁噹險罹癌急動手術！　醫：跟性生活有關
冷氣墜17樓砸死女大生　他自認無辜求情：新婚剛生子
獨／「短裙黑絲女」正面曝光！　BMW iX1試乘車揭現況
快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽
陸方撂話「後果民進黨負責」　海巡署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

日本足利大學師生跨海實務見習　體驗台日基層醫療照護體系異同

搶黃金救援時間　新北教育局首創「緊急傷病處理手冊」　

快訊／15:43花蓮縣卓溪鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

全教產批特教加給做半套　教育部：3情形可領全額

小孩甩門是挑釁嗎？親子作家：大人要有「暫時」被討厭的勇氣

6歲童染疫「心臟驟停當天亡」、1歲童腦水腫！10個月來首見兒童新冠死

台鐵自動售票機購票「3／15起可多元支付」　退票也行得通

結婚錢全部他付！未婚夫覺得不爽　準新娘列明細：真的很貴嗎

一堆人排同台繳費機！她見「另台是空的」走過去卻挨批　兩派吵翻

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

日本足利大學師生跨海實務見習　體驗台日基層醫療照護體系異同

搶黃金救援時間　新北教育局首創「緊急傷病處理手冊」　

快訊／15:43花蓮縣卓溪鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

全教產批特教加給做半套　教育部：3情形可領全額

小孩甩門是挑釁嗎？親子作家：大人要有「暫時」被討厭的勇氣

6歲童染疫「心臟驟停當天亡」、1歲童腦水腫！10個月來首見兒童新冠死

台鐵自動售票機購票「3／15起可多元支付」　退票也行得通

結婚錢全部他付！未婚夫覺得不爽　準新娘列明細：真的很貴嗎

一堆人排同台繳費機！她見「另台是空的」走過去卻挨批　兩派吵翻

屏東男夜騎腳踏車...燈光太暗回不了家　里港暖警伸援手

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

買完房「隔壁變包棟民宿」　屋主慘炸！住半年崩潰：好痛苦

影片曝！烏無人機進攻克里米亞　轟爆俄20億「謝爾蓋·科托夫號」

逾5米「真束洋小屋」！台北杜鵑花季亮點　大漁櫻、繡球花一起拍

台中唯一競爭七期的豪宅區　草悟道沿線4字頭中古屋夯

鴻海2月營收因工作天數減少月減32.49%　本季營運將出現季減

藝人周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂送醫」畫面曝光！

中菲海警船「碰撞」畫面曝光！大陸外交部：現場操作專業克制

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

女房仲「被同事壓床脫褲」身心崩潰：他卻開心領獎

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

校方坦言「未交接有特教生」　校長承認疏失：將全面檢討

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

即／八方雲集被打臉後改口了：停用該廠原料

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

更多熱門

相關新聞

零用錢1個月500！16歲妹想買包「求輕鬆工作」

零用錢1個月500！16歲妹想買包「求輕鬆工作」

一名自稱16歲的女網友上網發文，透露母親每個月零用錢只給500元，讓她買不了喜歡的東西，於是萌生打工的念頭；不過，她強調，希望是輕鬆一點的工作，不需要賣勞力那種。對此，許多人忍不住吐槽，「夢裡什麼都有」，但也有熱心網友給予建議，要她先好好讀書，上大學後再去打工。

青少年相約「還東西」互毆　6人混戰「甩棍+飛踢」全上

青少年相約「還東西」互毆　6人混戰「甩棍+飛踢」全上

國三體育班生從校舍跳下獲救接受專業心理協助甩低潮

國三體育班生從校舍跳下獲救接受專業心理協助甩低潮

每年全球逾40萬孩童罹癌　醫提醒兒癌九大警訊

每年全球逾40萬孩童罹癌　醫提醒兒癌九大警訊

屏縣青少年心理諮商　3年成長3倍

屏縣青少年心理諮商　3年成長3倍

關鍵字：

青少年親子教育教育方法溝通技巧林維信寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面