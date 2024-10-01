高雄人真的怕了！昨晚街頭驚現「超肥貪食蛇」　車主爆：等2小時

▲大批車輛排隊等候。（圖／翻攝自臉書／高雄美食地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱山陀兒持續逼近台灣，各地嚴陣以待。昨晚，高雄鹽埕立體停車場也湧入大批車輛，而等待隊伍更一路綿延，讓眾人看傻了眼。對此，不少在地人直呼，「停壽山忠烈祠就可以了」、「沒看清楚，還以為是要排隊去錢櫃或好樂迪的咧」。

臉書粉專「高雄美食地圖」昨晚PO出影片，透露當時大約9點15分，鹽埕立體停車場前已出現「超長車龍」，排隊等待入場。

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短短14秒影片掀起熱烈討論，大票網友留言表示，「大坪頂不用等，還可以停免錢的」、「所以排隊的意思是...他們覺得有人會把車開出來讓他們停嗎？」「這次又是滿潮，希望不要淹太慘」、「我們的車也入鏡了，大家都要做好防颱準備，從七點多排到九點多，還好有找到位子停」、「家樂福肯定塞爆」、「上次淹水太誇張了，可是是因為漲潮」、「上次淹大水~高雄人怕了」。

▲根本貪食蛇車隊。（圖／翻攝自臉書／高雄美食地圖）

不少在地人也熱心透露，「苓雅路跟民權停車場還有位置，沒停到的可以去停。剛剛停完車而已，民權跟青年路只剩頂樓露天的位置，要停車的可以去那邊，比較快」、「停在壽山動物園就可以了」。

另外，臉書粉專「高雄好過日」則示警，若登陸地點較偏北，中心眼牆直接掃過高雄，那將會打破1977年賽洛瑪颱風瞬間最大陣風每秒53公尺（16級風）的強度，「各位可能將會經歷到我們這一輩子都沒有看過的強風。」

而根據中央氣象署最新預報資料，近中心最大風速每秒55公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上。