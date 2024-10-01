日本預測「山陀兒路徑鬼轉撲北台」　氣象署：持續北上

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒緩慢逼進，將對台灣造成威脅，日本氣象廳最新預測，山陀兒颱風中心離開台灣陸地後，再度V型迴轉、往北台灣方向移動，對此中央氣象署表示，官方綜整各預測，認為以東北方向移動，持續北上。

日本氣象廳預測資料顯示，山陀兒明起移動方向會轉北，速度緩慢，預估明天到後天從台灣南部登陸，隨後朝東北方移動，周五從花蓮出海，靠近日本沖繩縣與那國島後，在宜蘭外海出現「V型迴轉」，髮夾彎往西北方移動，呈現S型路線。

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媒體問山陀兒路徑是否出現日本預測「鬼轉」路徑，氣象署簡任技正伍婉華今在颱風警報記者會表示，各國和各個模式的預報會有所不同，氣象署綜整過去大氣運動和相關資料，做出最有可能的路徑，也就是目前官方發布的預測路徑。

伍婉華說，目前官方綜整的看法認為，颱風登陸以後往東北的方向移動，再受到地形的影響，在通過台灣的時候，時間不會太短，因地形影響結構會減弱，還可以維持中度或輕度颱風。

她表示，山陀兒在出海之後，受到環境影響會減弱，其實不只日本有不同預報，也有其他預報不太一樣，但山陀兒真正北上的速度和角度，才會是台灣影響的時間。

東北季風是否會與山陀兒發生共伴效應，帶來大雨？伍婉華認為，共伴效應發生機率不大，她解釋，當北方有東北季風南下，南邊有颱風從東往西移動時，東北季風和台風的東南風交界面易產生對流雲系，引起的共伴效應將造成降雨。

伍婉華說，目前看來，東北季風是在周四到周五期間南下，當時山陀兒颱風已經逐漸遠離北上，如果颱風慢行，確實產生共伴效應，也要看強對流雲是否在台灣陸地上空。