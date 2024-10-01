盤查竟遭拖撞亡！民眾悲憶所長善舉　怒嗆女毒蟲：這種人不可活　

▲新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫（右）遭女毒蟲駕車拖行不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長38歲劉宗鑫9月30日颱風夜外出巡邏，在盤查時，慘遭30歲女毒蟲陳嘉瑩拖行500公尺，並2度撞擊捷運工地護欄，送醫搶救不治。在地市議員江怡臻透露，劉宗鑫所長為人謙和，不僅幫助社區長者，也常常對違規民眾曉以大義開導，大家都對劉宗鑫都是滿滿不捨。

所長劉宗鑫不幸消息震撼了當地居民與社會各界，許多曾與他接觸的民眾和官員對他的離世表示無限惋惜。市議員江怡臻表示，有民眾向她表示，劉宗鑫是一位善良的好所長，之前親眼看到他拿1000元幫助一個跌倒的老人（老人家身上都沒錢），對人也很溫和客氣。

另一位民眾則向她說，上個月防詐宣導，所長還請同事們吃豆花，沒想到竟然遇難，令人不捨；還有另一位民眾說，「所長，辛苦了！以前我被開過未待轉罰單，希望犯嫌早日繩之以法，這種人不可活！」。

市議員卓冠廷則表示，新北市今年增編152名預算員額，預算獲得中央支持核定，但新北勤務繁重，這些增加員額還是不夠，冠廷會持續來爭取新北市警職員額增加，願劉所長安息，家人節哀。

▲所長劉宗鑫殉職，女毒蟲陳嘉瑩遭逮，供稱怕繳不起罰金才會猛踩油門加速。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行長達500公尺，且2度撞擊捷運施工護欄，導致重創不治。（合成圖／記者陳以昇翻攝）