近4年中國伏季休漁期陸船違規遭驅離3693次　罰金破4675萬

記者張君豪／台北報導

中國今年伏季休漁於本年5月1日開始，依據中國法令，對岸政府要求各漁船不得出港作業，但中國每年均有不少漁船違規出海捕撈、海巡署也藉此呼籲台灣漁民，密切注意周邊海域動態，提升警覺，確保作業安全，海巡署已依「政府護漁標準作業程序」，加強護漁勤務，防範中國海警船干擾，保障我國漁民作業權益及人身安全。

▲海巡署船艦常在大陸伏季休漁期間攔阻大陸漁船越界捕魚 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





海巡署統計：2022年至2025年4月，台灣海巡署計驅離違法越界大陸漁船3693次，扣留64艘，罰鍰達到4675萬餘元新台幣，沒入13艘漁船。另統計近三年澎湖漁民報案遭中國海警船干擾有8件，海巡署均第一時間調派艦艇馳赴現場保護漁民安全，維護台灣海域主權。

海巡署呼籲：台灣漁民於中國伏季休漁期間作業時，隨時保持無線電及衛星電話通訊暢通，若遭遇中國海警船干擾，應立即撥打海巡署118報案專線，海巡署將派遣船艦到場協助、守護漁民權益。

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