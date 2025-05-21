打擊端午走私！花蓮海巡岸海聯合掃蕩　全面淨化港區治安

▲第九巡防區指揮部主任李進安於花蓮港六號碼頭主持聯合勤前教育。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節將至，為強化海岸及海域治安維護，海巡署第九巡防區指揮部20日下午2時統合所轄第一二岸巡隊、第六海巡隊及花蓮查緝隊，並邀集財政部關務署基隆關花蓮分關，共同執行「端節擴大執檢暨聯合威力掃蕩」專案任務。

▲任務動員巡防艇2艘、勤務車13輛、沙灘車2輛、機動雷達車1輛及61人。

本次任務動員巡防艇2艘、勤務車13輛、沙灘車2輛、機動雷達車1輛及61人，針對花蓮沿岸與海域重點區域進行強化「灘岸巡查」、「海域巡護」及「港口安全檢查」等勤務作為，展現岸海聯防勤務整合與快速應變能量，有效遏阻不法活動，彰顯海巡署守護國境與打擊犯罪的堅定決心。

▲▼針對沿岸與海域重點區域進行強化「灘岸巡查」、「海域巡護」及「港口安全檢查」。

第九巡防區指揮部主任李進安於花蓮港六號碼頭主持聯合勤前教育，指示所屬單位針對轄區內秀林、新城、吉安、壽豐及豐濱等沿岸鄉鎮的港口、岸際與近海區域，全面展開威力掃蕩行動。岸際方面採地毯式清查，深入巡查空屋、下水道、灘岸、防風林等治安死角；海域方面則派遣巡防艇加強海上巡護，港口部分則同步擴大船筏查驗及安全檢查範圍。本次任務運用行動救援車、沙灘車、機動雷達車與巡防艇等多元裝備，搭配高科技偵蒐輔助，以多點同步部署方式，有效封阻潛在走私風險，提升岸海聯合勤務效率。

第九巡防區指揮部表示，端午節期間為走私及非法活動的潛在高風險期，為防杜不法分子趁機走私及輸入違禁品，特別透過此次擴大掃蕩任務，強化沿海地區治安巡防及查緝能量，全面淨化港區周邊治安環境。

海巡署呼籲民眾，若於海域、岸際發現可疑人事物，或發生緊急危難事故，請即刻撥打「118」報案專線，海巡單位將立即前往處置，為民眾生命安全把關，共同維護海岸線安全。

