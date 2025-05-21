陸網紅登岸桃園插五星旗　管碧玲盼挺海巡特別預算：偷渡不再漏接

▲海委會主委管碧玲。（圖／行政院提供）



記者崔至雲／台北報導

大陸網紅「山東凱哥」日前自稱，從福建福州駕駛橡皮艇出海，並且在桃園登陸、插上五星紅旗，接著又返回大陸，此事件讓我國防衛海疆能力再引發質疑。海委會主委管碧玲今（21日）表示，需要有足夠的公務預算編列，才可針對海防部署進行24小時的強大監測，今天特別預算中很重要的就是這部分，呼籲社會大眾支持海巡、相信海巡，增加特別預算。

山東凱哥日前拍影片自稱，5月1日夢到玉皇大帝、海神媽祖賦予他任務，要求他去台灣送一道聖旨。因此，他從福建福州的長樂機場海灘下方海域，駕駛橡皮艇出發，花了9個小時的時間，成功抵達台灣，並將五星紅旗插在灘岸上。山東凱哥的影片在網路上發酵後，已經悄悄下架。海巡署對此表示，已經掌握資訊，正在查證內容真偽，後續將依法處理。

管碧玲21日出席立法院經濟、財政兩委員會第2次聯席會議前受訪，她表示，過去海巡主要任務就是對於海上犯罪、違法入境造成的破壞力，進行布防，去年淡水河事件後，一直從去年8月到現在海委會共開25次正式會議，提出預算計劃，針對小目標偷渡，要用科技導入、可24小時強大監控，否則光憑海巡肉眼，對於偷渡恐有漏接。

管碧玲說，針對雷達硬體偵查設備，以及4次軍演的小目標偷渡漏接，都需要有足夠預算進行，比方20日清晨金門也還是有發生騷擾情事，希望今天立院委員會審條例時，可考量海巡的困難與需求，因行政院的國防預算並無法納入海巡這筆範圍，還必須等到明年變成公務預算，卻又面臨修正後的財政收支劃分法，那她怎可能放心公務預算能如海巡所需？

管碧玲提到，海巡預算沒放在國防預算定義的範圍內，這次特別預算中，如果國防預算有這次特別預算的機會，而海巡沒辦法被放在裡面，明年就必須把今年跟明年特別預算需求將近110億元的需求加在公務預算上，但是明年海委會公務預算很可能因為財劃法就要少掉28％左右，這叫人怎麼放心明年公務預算可以拿到海巡能力提升的特別預算？

管碧玲強調，今天抱持十二萬分懇求的心情來開會，海巡乘載全國人民對海疆防衛的期待，不能再讓海巡用肉眼、肉身來防衛我國海疆，現在非常需要現代化、立體偵防的海巡，今天特別預算中很重要的就是這部分，呼籲社會大眾支持海巡、相信海巡。



