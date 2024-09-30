臺灣首本本土化NPO實務寶典＋肝基會發起「傳遞慈善領導力」運動　喚起善念敲門磚

▲肝病防治學術基金會於教師節當天，號召發起「傳遞慈善領導力運動」。

圖、文／肝病防治學術基金會提供

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師以數十年實務經驗，著作臺灣第一本本土化的非營利組織（NPO）實務寶典《慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術》，適逢基金會成立30週年，肝基會特地在教師節當天，號召社會上各行各業的傑出人士、成功企業家及知名學者專家共同發起「傳遞慈善領導力運動」，希望散播愛心與慈善種子到全臺各地，傳遞善念正能量，讓年輕人慈善種苗札根延續，讓社會更美好。

教育部次長葉丙成出席活動表示，教師節這天啟動傳遞慈善領導力運動非常有意義，因為教育的目的除了讓學生適性發展與啟發創造力之外，越早啟動慈善助人與關懷社會的心，更是全人發展的重要基礎。

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傳遞愛與利他精神，主導臺大NPO課程及策劃《慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術》一書的粘曉菁執行長，為了吸引年輕人目光，別出心裁以「戀愛」為切入點，教導學生從事NPO的初始動力就像談戀愛，從慈善出發，以善念培養自己的全方位能力，包括溝通力、領導力、經營與管理能力、專業技巧等，系統化剖析非營利組織的經營與管理心法，讓自己成為伯樂賞識的千里馬，成為一個發光的人……而身為主管或老闆，如何用銳利鷹眼、敏銳嗅覺來快速找到極具潛力的千里馬，跟著企業一起創新發展、永續經營，慈善領導力將有助於在茫茫人海中一眼看見優秀發光的千里馬，找到對公司企業發展的最適人才。

粘曉菁執行長將臺灣首部本土化NPO實務寶典的精彩內容拍攝成影片，並開設「慈善領導力NPO之戀」YouTube頻道，希望透過多元傳播管道，接觸更多莘莘學子及社會大眾，讓大家有機會學習傑出人士的智慧、寶貴成功經驗及善念服務精神，從小就能深刻體會社會愛心力量涓滴集結而成的強大慈善傳播力。