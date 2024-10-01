柯文哲「隨身USB」解密！　金流驚見高虹安等2人

▲民眾黨主席柯文哲涉2階段收沈慶京賄款，金流已被檢察官突破。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉偵辦京華城案獲重大進展，上週突破沈慶京心腹朱亞虎等被告心防，確認沈慶京2020年利用7名員工當人頭，以政治獻金方式行賄柯文哲210萬元，朱亞虎與5名人頭眼見無法抵賴，均認罪坦承犯行，朱亞虎與柯文哲大帳房李文宗均遭羈押禁見。

檢廉另查出柯的USB隨身碟記載，沈慶京2022年也涉以相同模式行賄逾1,500萬元，巧合的是，同一時期正參選新竹市長的高虹安及桃園市長候選人賴香伶，也出現在USB隨身碟的出帳名單，隨著朱亞虎及柯陣營大帳房李文宗遭收押，專案小組正逐步釐清金流，破解京華城與柯陣營行收賄的細節。

▲新竹市前市長高虹安、賴香伶名字出現在柯文哲USB隨身碟，檢廉追查金流是否與沈慶京有關。

本刊調查，朱亞虎認罪仍遭收押，主要是為追查第一階段其他賄款及第二階段行賄的金流，並與民眾黨及柯文哲的政治獻金名單比對，不排除7名京華城員工外，還有更多非員工的人頭，以假捐款、真行賄方法，完成賄賂對價。

另外，檢廉在解密柯文哲的USB隨身碟發現，記錄「2022/11/1小沈1500沈慶京」時，正是京華城2022年8月18日取得容積率840％建照後，當時正逢縣市長選舉，代表民眾黨參選新竹市長的高虹安及桃園市長候選人賴香伶，都出現在柯的USB隨身碟出帳名單，是否與賄款有關，仍待檢廉清查。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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