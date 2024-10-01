沈慶京「行賄手法」破解！　柯文哲2階段收錢

▲威京集團主席沈慶京涉以政治獻金模式交付賄款。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉偵辦京華城案獲重大進展，上週突破沈慶京心腹朱亞虎等被告心防，確認沈慶京2020年利用7名員工當人頭，以政治獻金方式行賄柯文哲210萬元，朱亞虎與5名人頭眼見無法抵賴，均認罪坦承犯行。檢廉另查出柯的USB隨身碟記載，沈慶京2022年也涉以相同模式行賄逾1,500萬元，隨著朱亞虎及柯陣營大帳房李文宗遭收押，專案小組正逐步釐清金流，破解京華城與柯陣營行收賄的細節。

▲民眾黨主席柯文哲（圖）涉2階段收沈慶京賄款，金流已被檢察官突破。

朱亞虎與京華城幹部黃淑雯等6名被告，9月27日到案後，坦承參與第一階段容積率拍板增加至560％後，以人頭名義捐款；李文宗儘管一概否認涉及不法，但相關LINE記錄及證人顯示，柯陣營金流都由他負責調度，在處理民眾黨資金時還另涉背信罪，與朱亞虎2人同遭羈押禁見，其餘認罪獲請回的被告，都坦承捐給柯的錢是公司拿給他們的，另被告陳俊源、張志澄則重金交保，全案至此行賄金流輪廓已浮現。

▲鼎越開發董座朱亞虎（圖）是沈慶京心腹，坦承行賄後遭羈押禁見。

▲柯文哲帳房李文宗（圖）也涉及收賄及背信，成為全案第7位羈押被告。

威京集團員工包括財務人員黃淑雯、京華租賃負責人洪秀鳳、員工陳秀桃、劉芷安及前主播、沈春池文教基金會前祕書長童中白等7名員工，有5人向檢方供稱，2020年3月奉公司長官要求，由長官給現金，用員工自己的名義匯款民眾黨政治獻金專戶，以為只是幫忙捐錢，不知是行賄，5被告坦承犯行均未被聲押，有人在離開地檢署後立即打電話向家人報平安，表示已經跟檢察官認罪，不會被押，將來可爭取當汙點證人並獲緩刑。

▲吹哨者爆料指出京華城百貨在2019年熄燈改建成京華廣場前，柯文哲及沈慶京即曾見面談容積率。

本刊調查，朱亞虎認罪仍遭收押，主要是為追查京華城第一階段容積率確定從392％至560％及第二階段從560％到840％的行賄金流，並與民眾黨及柯文哲的政治獻金名單比對，不排除7名京華城員工外，還有更多非員工的人頭，以假捐款、真行賄方法，完成賄賂對價。

此外，本刊日前還接獲爆料，指沈慶京早在2017年即找上柯文哲喬京華城容積率，雙方在京華城百貨2019年熄燈拆除前，即由重量級的地方人士引介，在台北市大安區的一處祕密招待所見面，後來雙方多次會談，有次在新店附近的招待所碰面，還被一位演藝界名人撞見，準備創黨的柯文哲須要資金、沈慶京急著增加京華城容積率，在地方人士協調下，二人同意幫忙彼此，爆料人士表示，這就是《貪污治罪條例》收賄罪規定中的要求、期約不正利益，只要屬實就構成犯罪。

本刊調查，京華城容積率增至840％案，在監察院及台北地院羈押庭、高院抗告庭均認為是違法，柯文哲在幕僚提醒後仍執意蓋章，讓沈慶京如願獲得840％的超高容積興建京華廣場，可以多賺逾200億元，圖利罪成立的機率極高，如今，爆料者提及的要求、期約甚至收受不正利益的事證，隨著朱亞虎等人認罪也一一浮現。

▲檢廉追查民眾黨2020年上百筆政治獻金，發現有幾位捐助者是京華城員工。

知情人士指出，賄款不論是拿來私用、買房、發展黨組織甚至做善事，都改變不了是犯罪所得性質，柯文哲恐難逃最重判無期徒刑的違背職務收賄罪。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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