小草們快看！　數百萬抖內流入木可帳戶「李文宗建議的」

▲民眾黨副祕書長許甫9月27日前往廉政署時強調不是被約談，實則他已於9月20日遭調查局約談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9月27日檢廉偵辦京華城弊案的約談行動，到案者還包括柯文哲的前隨扈、現任大安警分局行政組長陳文鐘、柯的行程祕書黃心緗，黃婕穎、林鼎峰等人，9月30日則約談「臺灣新故鄉智庫協會」學者孫鳳群，訊後均請回。

檢廉比對相關事證發現，柯的USB隨身碟記載內容，主要是政治獻金等資金進出帳記錄，錢則是由柯與大帳房李文宗共同操盤，不僅暗藏行賄密帳，還把民眾黨的公款通私帳，公私不分到了極點。

檢廉追查京華城賄款流向的同時，調查局針對民眾黨資金也密集約談相關人員，要釐清木可公司與民眾黨金流，9月27日大約談時，民眾黨副祕書長許甫也出現在廉政署，他當時表示，自己不是被約談的人，本刊調查，許甫早在9月20日就被調查局約談。

▲小草抖內民眾黨的「民眾之聲」數百萬元，卻進了木可公司帳戶。

辦案人員追查發現，木可銀行外幣帳戶中，有來自民眾黨YouTube（YT）頻道「民眾之聲」的抖內捐款合計數百萬元，支持者小草們的YT捐款疑全流入木可帳戶，更加證明先前遭本刊踢爆把錢匯入柯私人帳戶的木可，已將粉絲YT捐款跟柯的私帳混雜在一起。

負責民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」的關鍵人物、黨副祕書長許甫，9月20日以證人身分遭調查局約談。知情人士透露，民眾之聲頻道去年初開啟「超級留言（Super Chat）」的抖內功能，必須先在YouTube的後台設定一個銀行外幣帳戶，藉以收取扣掉YT手續費後的支持者抖內款項，許甫曾向黨部財務長梁秀菊詢問意見，梁以適法性問題認為不宜使用黨的銀行帳戶，許因此轉而詢問時任柯競總財務長李文宗的意見。

▲柯文哲大帳房李文宗（左）涉收賄遭收押。

知情人士透露，李文宗身兼眾望基金會董事長，許甫原本希望將民眾之聲YT頻道的抖內設定成眾望基金會的帳戶，但「李文宗建議直接用木可的帳戶就好」，依YouTube的規定，後台抖內帳戶必須是外幣帳戶，許甫便照李文宗的建議，在民眾之聲YT頻道的後台抖內帳戶，設定為木可的外幣銀行帳戶。

▲朱亞虎（左）坦承行賄210萬元後遭收押，檢廉正比對他經手的其他金流。

對於數百萬元的抖內款項流進木可帳戶，本刊掌握，許甫向調查局證稱，這些加總起來的抖內款項，全都在木可外幣帳戶，還沒領出來使用，因李文宗是柯的高中同學，又是眾望基金會董事長兼競總財務長，過去也是專業經理人，所以當初相信他不會侵占這筆錢，且每一筆網友的抖內，民眾黨都存有清楚的金流款項記錄，會向木可整筆討回，並請示主管機關釐清這些抖內款項該如何處理。

檢廉在李文宗及朱亞虎遭收押後，除持續過濾威京集團是否利用「假捐款、真行賄」手法把錢流向柯營，還同步分析與木可公司的金流關係，如今，調查局也加入調查，能否查明柯是否藉此從民眾黨木可公司、新故鄉協會等5大金庫套出賄款以買房及私用？相關金流預料將有進一步突破。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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