　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲10月起多項交通新制上路，如車輛行經行人優先區限速20公里。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今天是10月第一天，有許多新制上路，其中多項攸關你我的荷包，例如交通部推「行人優先區」，車速超過20公里或者按鳴喇叭將吞罰單。另外，醫療部分，新冠以及流感疫苗開打，肺癌晚期第3代標靶藥將擴大給付。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

交通》

[廣告]請繼續往下閱讀...

●「行人優先區」10/1上路

交通部修正「道路交通安全規則」，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色圖案。行人優先區內車速不得超過20公里，一般超速最重處2400元罰鍰、嚴重超速最重處36000元。行人可在行人優先區道路全寬通行，不需要靠路邊行走，汽機車若按鳴喇叭驅趕行人，將可罰300到600元。

交通部表示，行人優先區可在學區、商圈等部分路段設置，不會在主幹道，由地方政府或公路局規劃。

【更多詳情】
「行人優先區」車速逾20公里、鳴喇叭吞罰單　交通部曝設置熱點

▲▼行人優先區起（終）點標誌的圖案為藍底白字及白色圖案，預計10月1日上路。（圖／交通部提供）

●高風險駕駛須換發短期駕照

管理不適任駕駛，交通部修法，10月31日起，高風險駕駛將依照違規嚴重程度強制換發1至6年的短期駕照。公路局表示，未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元至3600元罰鍰，並禁止其駕駛。

【更多詳情】
高風險駕駛10/31起換發短期駕照　違者重罰3600元、禁駛

▲▼高風險駕駛人換發短期駕照懶人包。（圖／公路局整理）

▲高風險駕駛人換發短期駕照懶人包。（圖／公路局整理）

觀光》

●振興花蓮3.0版「最高補助2500元」

為搶救花蓮觀光，交通部觀光署規劃推出振興花蓮3.0版，針對花蓮演唱會或大型活動前後期間，除自由行住宿一晚補助1千元外，第2晚將加碼補助1500元，等同最高補助2500元，鼓勵拉長停留花蓮天數，團客部分也將放寬補助團數上限為10團，預計10月公告。

醫療》

●新冠、流感疫苗開打

疾病管制署表示，今年度新冠JN.1疫苗、流感疫苗將同步於10月1日起分階段開打。因應今年有3,843家新冠、流感疫苗合約院所，為避免民眾選擇接種院所時混淆，疾管署提供布條辨識，包含同時提供新冠與流感疫苗的藍色旗幟、僅有流感疫苗的紫色旗幟、僅有新冠疫苗的綠色旗幟。同時為了讓民眾便利接種，11月起在全聯、大潤發賣場也會設立接種站。

因應山陀兒颱風襲台，若各縣市政府宣布颱風假，開打活動將順延或者暫停，颱風假結束後再行恢復，民眾須留意各地方政府資訊。

【更多詳情】
流感+新冠疫苗10月開打「3色旗供辨識」　大潤發、全聯11月也能打


●肺癌晚期第3代標靶藥擴大給付

肺癌第3代標靶藥「泰格莎」（Tagrisso）10月1日起擴大給付，目前給付對象僅有肺腺癌第4期患者，擴大給付對象後適用條件將提前到3B期患者的第1線治療，受惠4千人，健保年支出新台幣80億元，創單一藥品年支出最高紀錄。


●散瞳劑健保給付放寬18歲以下青少年

延緩學童近視的阿托品散瞳劑（Atropine sulfate 0.1mg/mL），10月1日起擴大給付，原給付對象僅限用於12歲以下兒童，每月限處方1瓶，這次放寬給付標準改為18歲以下兒童及青少年皆適用，每4週處方為1瓶。預估新增6000至8000名青少年受惠，健保支出新台幣160萬至210萬元一年。


●人工流產納愛滋篩檢

疾病管制署表示，為降低愛滋病毒（HIV）母子垂直感染風險及強化女性愛滋篩檢，促進潛在感染者及早診斷及早治療，自今年10月1日起，將孕婦全面提供愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者亦納為公費愛滋篩檢服務對象，增進女性健康。

【更多詳情】
減少母子垂直感染！10/1起人工流產納愛滋篩檢　年逾10萬人受惠

▲▼中和環球購物中心新冠疫苗機動接種站不定期開設，今明兩天接受網路預約及現場排隊接種成年人一到四劑，及青少年第一二劑。新北市長侯友宜關心接種狀況，特地前來視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲流感、新冠疫苗10月同步開打。（資料照／記者湯興漢攝）

保險》

●foodpanda第三人責任險上路

foodpanda將於10月正式推出「第三人責任保障」，此保障方案符合職安署規範，並設立專屬官方LINE帳號提供理賠服務，簡化理賠程序，協助外送員減少理賠申請的困難。

另外，響應交通部「道安總動員」計畫，foodpanda邀請外送員擔任「道安守門員」，讓最了解道路狀況的外送員即時回報道路狀況，加速政府單位完成行人交通安全設施優先路口改善工程。

【更多詳情】
foodpanda宣布「第三人責任保障」10月上線　簡化理賠程序

ET快訊
台東3死蝸牛粽疑「親人下毒手」　藏鏡人呼之欲出
快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心
嘉義市「唯一南部」正常上班課！　黃敏惠臉書被灌爆
柯文哲「隨身USB」解密！　金流驚見高虹安等2人
山陀兒今北轉　明「登陸撞中央山脈」暴風圈掃全台
吳慷仁火速表態！轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博卻罵聲一片
不斷更新／山陀兒「蛇行穿台」炸豪雨！全台停班課縣市一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風假「嘉義縣市」不同調！　民眾哀號：說好的共同生活圈呢

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

嘉義市「唯一南部」正常上班課！　黃敏惠臉書被灌爆

流感、新冠疫苗今開打！8大QA一次看　JN.1首見「單劑型」包裝

「3生肖」喜迎3贏！10月好運旺到讓人羨慕

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

企業千金被霸凌：造成我適應不良症

山陀兒走超慢影響延後　4地防「生命威脅暴風」

山陀兒進逼！路邊驚見「大塑膠袋打包車」　網笑：劃破秒變湯包

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

颱風逼近！花東掀豪雨　蘇花公路土石流8車受困

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

颱風假「嘉義縣市」不同調！　民眾哀號：說好的共同生活圈呢

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

嘉義市「唯一南部」正常上班課！　黃敏惠臉書被灌爆

流感、新冠疫苗今開打！8大QA一次看　JN.1首見「單劑型」包裝

「3生肖」喜迎3贏！10月好運旺到讓人羨慕

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

企業千金被霸凌：造成我適應不良症

山陀兒走超慢影響延後　4地防「生命威脅暴風」

山陀兒進逼！路邊驚見「大塑膠袋打包車」　網笑：劃破秒變湯包

颱風假「嘉義縣市」不同調！　民眾哀號：說好的共同生活圈呢

剷除立即威脅！　以軍證實：對黎巴嫩南部展開「有限度行動」

金龍海嘯打不到投資客？　專家：政府反覆早就賺到錢下車

山陀兒颱風來襲　東港安泰醫院【颱風特別門診】…服務不放假

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

賀錦麗反擊川普歧視「我很清楚我是誰」　鞏固非裔男性選票

嘉義市「唯一南部」正常上班課！　黃敏惠臉書被灌爆

流感、新冠疫苗今開打！8大QA一次看　JN.1首見「單劑型」包裝

「3生肖」喜迎3贏！10月好運旺到讓人羨慕

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

生活熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸　氣象署晚間最新說明

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

「巨大甜甜圈」山陀兒變壯！台南納入陸警

山陀兒襲台「各地風雨時程」一次看！

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

陳其邁臉書被灌爆！市民放颱風假嗨翻

山陀兒路徑激似「恐怖賽洛瑪」！風雨更強恐成首個登陸高雄強颱

更多熱門

相關新聞

「都要10月了還有颱風！」　大票人這2天飛日韓崩潰

「都要10月了還有颱風！」　大票人這2天飛日韓崩潰

山陀兒颱風來勢洶洶，氣象署預估，明日下半天開始向北轉，對南部威脅增加，影響台灣時間也延長，而周二到周四上半天影響最劇。對此，大票網友發文哀號，「為何10月了還有颱風？」另外，許多10月2、3日要飛日韓的旅客也洗版崩潰，猶豫是否該取消。

10月新制懶人包　高風險駕駛換發短期駕照！流感疫苗開打

10月新制懶人包　高風險駕駛換發短期駕照！流感疫苗開打

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座

印尼新總統10月將在新都上任　各項建設歡迎外人投資

印尼新總統10月將在新都上任　各項建設歡迎外人投資

台灣機車10月銷量出爐！

台灣機車10月銷量出爐！

關鍵字：

10月

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸　氣象署晚間最新說明

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

五楊高架「1車鬼切」害連環撞　無辜男截肢

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

「巨大甜甜圈」山陀兒變壯！台南納入陸警

山陀兒襲台「各地風雨時程」一次看！

更多

最夯影音

更多

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面