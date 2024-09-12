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foodpanda宣布「第三人責任保障」10月上線　簡化理賠程序

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda宣布「第三人責任保障」將於10月上旬上線。（資料照／foodpanda提供）

文／中央社

外送平台業者foodpanda響應9月交通安全月，11日宣布「第三人責任保障」將於10月上旬上線，並推出全新「道安守門員」計畫，讓最了解道路狀況的外送員即時回報道路狀況。

foodpanda發布新聞稿指出，此次推出的第三人責任保障方案符合職安署規範，並設立專屬官方LINE帳號提供理賠服務，簡化理賠程序，協助外送員減少理賠申請的困難。

foodpanda營運總監秦宇表示，未來將繼續積極與政府合作，為外送員提供更多資源，創造安全、安心的外送環境；並期待透過第三人責任保障，提升道路安全，建立更完善的外送安全防護網。

foodpanda自2020年起推動「360安心計畫」，提供外送員在外送任務前、中、後的安全訓練與後援，事故率連續3年下降，今年持續投入10億元資金，其中包含全時段保險、20項安全配備、優化行駛路線、各項安全教育課程等。

此外，今年交通部建置「道安總動員」，目的為落實各項行人安全改善計畫，foodpanda也邀請外送員擔任「道安守門員」，讓最熟悉路況的外送員，在外送途中即時回報需改善的路口狀況，加速政府單位完成行人交通安全設施優先路口改善工程。

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