「都要10月了還有颱風！」　大票人這2天飛日韓崩潰：該放棄嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

山陀兒颱風來勢洶洶，氣象署預估，明日下半天開始向北轉，對南部威脅增加，影響台灣時間也延長，而周二到周四上半天影響最劇。對此，大票網友發文哀號，「為何10月了還有颱風？」另外，許多10月2、3日要飛日韓的旅客也洗版崩潰，猶豫是否該取消。

網友在Threads發文淚喊，「怎麼會10月還有颱風的問題！10月2日從桃機出發，下方開放崩潰。」

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▲山陀兒颱風持續增強，挑戰強烈颱風等級。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

沒想到，PO文一出，火速釣出大票苦主，紛紛留言道「10/2，6:50桃園飛福岡，崩潰！我妹10/2，15:00高雄飛，現在思考要不要取消這趟旅程，明天22:59前可以免費取消飯店」、「10/3飛首爾，崩潰中」、「10/3一早飛日本，在線祈禱順飛」、「10/3飛正在抖」、「10/2飛大阪，感覺沒機會了，是不是應該先取消前兩天住宿」、「10/2凌晨12點從桃機飛，不知道飛不飛得出去，反正我是先預辦登機了，但行李還沒收」、「10/2下午桃園飛東京，崩潰」、「2號晚上6點的飛機，歐米豆腐...希望奇蹟發生」、「10/2下午飛大阪，我直接放棄訂10/2晚間住宿，到得了再說」。

另外，氣象署預估，明日下半天，颱風開始向北轉，對南部威脅增加，影響台灣時間也延長，周二到周四上半天影響最明顯，北部、東半部可能出現大雨或局部性豪雨，高雄山區、屏東有豪雨等級以上的降雨。