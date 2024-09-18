減少母子垂直感染！10／1起人工流產納愛滋篩檢　年逾10萬人受惠

▲疾管署組長李佳琪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署表示，為降低愛滋病毒（HIV）母子垂直感染風險及強化女性愛滋篩檢，促進潛在感染者及早診斷及早治療，自今年10月1日起，將孕婦全面提供愛滋篩檢計畫擴大，將人工流產者亦納為公費愛滋篩檢服務對象，增進女性健康。

依據疾管署監測資料顯示，今年截至8月新通報確診愛滋感染人數計666人，較去年同期（646人）略升3%，進一步分析，新通報確診女性感染人數計34人，相較去年同期（26人）增幅達31%。

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疾管署指出，我國整體女性感染人數約占2%-5%不等，大部分女性對愛滋感染風險意識低，經疫調顯示女性個案不論是否為固定性伴侶，皆缺乏定期進行愛滋篩檢的觀念，導致延遲就醫確診時有5成已是愛滋病發病狀態，急需提高女性愛滋風險意識。

另外，考量去年國內確診1例母子垂直感染案例，係因孕婦妊娠期間未產檢，而錯失常規篩檢機會，由於曾多次人工流產，若能提供愛滋篩檢或可避免憾事發生。

疾管署說明，為強化女性愛滋篩檢，降低延遲就醫診斷與傳播風險，促進潛在感染者及早診斷及早治療，消除母子垂直感染風險，經與婦產科醫學會及相關專家研議，決議修訂「孕婦全面篩檢愛滋病毒計畫」支付作業規範，將人工流產者增列為計畫之公費愛滋篩檢對象，並自今年10月1日起實施。

疾管署表示，希望透過與醫界合作，增加女性接受愛滋篩檢服務的可近性，且考量衡平性，人工流產者係採鼓勵方式進行愛滋篩檢，估計每年可有多達10萬人次以上受惠。