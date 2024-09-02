高風險駕駛10／31起換發短期駕照　違者重罰3600元、禁駛

▲10月31日起，高風險駕駛人依照違規嚴重程度換發短期駕照。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

管理不適任駕駛，交通部修法，10月31日起，高風險駕駛將依照違規嚴重程度強制換發1至6年的短期駕照，公路局今（2日）整理懶人包加強宣導，並表示未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元至3600元罰鍰，並禁止其駕駛。

公路局指出，10月31日起，受駕照吊銷禁考處分6年以上重新考照者、受吊銷禁考處分未達6年重新考照者、受吊扣1年以上或吊扣未達1年者，應參加道安講習及結清違規罰鍰，且須在6年觀察期，依違規程度分級核發或換發1、2、3或6年的短效期駕照。新制預估影響7.3萬人。

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▲高風險駕駛人換發短期駕照懶人包。（圖／公路局提供）

公路局表示，2013年7月1日起，除職業駕駛人、癲癇患者、外國人及年滿75歲高齡者須定期換照外，其餘免再換發駕照。但違規情節較嚴重駕駛人對道路安全存有較高風險，透過矯正錯誤行為之道安講習及6年觀察其行為是否導正，有其必要性。

▲▼高風險駕駛人換發短期駕照懶人包。（圖／公路局提供）

公路局提醒，駕照受吊扣處分，原領駕照效期至吊扣處分屆滿日止，原照不再發還，應依規定換發3或6年效期駕照，而受吊銷處分重考領駕照者，僅核發1或2年效期駕照。

高公局表示，高風險駕駛人須於駕照有效期間屆滿前後1個月內，至公路監理機關換發新照，未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元以上3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。相關資訊可監理服務網專區查詢，或洽鄰近監理所、站詢問。

▲高風險駕駛人換發短期駕照懶人包。（圖／公路局提供）